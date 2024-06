Na última quinta-feira, Max Verstappen respondeu "sim" quando foi solicitado a confirmar inequivocamente se continuará a correr pela Red Bull na Fórmula 1 em 2025. Com isso, o chefe da equipe de Milton Keynes deixou claro para a Mercedes que eles não contarão com o tricampeão.

"Isso só confirma o que já sabíamos", respondeu o chefe da equipe, Christian Horner. "Max é uma parte importante da nossa equipe. Ele conquistou todas as suas vitórias e pódios nos carros da Red Bull e venceu três campeonatos mundiais até agora. Ele é um membro. Ele gosta de fazer parte da equipe e tem um ótimo grupo ao seu redor. Sabemos como será o futuro."

"Há muito barulho sendo criado sobre sua ida para outro lugar", continuou o britânico. "Às vezes, você quase acha que é uma distração, porque você tem que se perguntar quais são os motivos por trás disso." Horner aponta para a Mercedes, sugerindo, por sua vez, que o sete vezes campeão mundial Lewis Hamilton decidiu deixar a equipe de Brackley após esta temporada por um motivo.

"O piloto que causou toda a movimentação no mercado de pilotos tem todas as informações sobre o novo motor para as regras de 2026 e assim por diante e ele optou por deixar a Mercedes. Isso criou uma vaga e agora há especulações sobre quem ocupará esse lugar. Mas não será Max Verstappen".

O diretor da equipe Mercedes, Toto Wolff, revelou na quinta-feira que tinha suas reservas sobre o "sim" de Verstappen na coletiva de imprensa. Perguntado por que o austríaco continua expressando essas coisas, Horner declarou: "Essa é uma pergunta para Toto. Eu achei que Max foi bastante resoluto no que disse ontem na coletiva de imprensa."

"Ele também sempre foi muito consistente em relação à equipe. Então, sim, por quê? Acho que é puramente uma tática para proporcionar uma distração". Depois, em tom de brincadeira, concluiu: "Mas se ele estiver interessado em ter um Verstappen no próximo ano: acho que Jos está potencialmente disponível!"

