Qual será a escolha de Adrian Newey entre as várias propostas que ele tem na mesa? O "gênio" inglês da Fórmula 1, apesar do que os bem informados diziam, ainda não assinou um contrato com a Ferrari.

Newey assinou apenas uma opção com a Ferrari, que deve expirar no final de julho. A Scuderia reservou orçamento extra para garantir o engenheiro como superconsultor, embora a soma discutida seja decididamente menor do que a proposta por Lawrence Stroll, para a Aston Martin: 100 milhões de libras por quatro anos. Um investimento digno de um piloto de ponta!

Charles Leclerc, Ferrari SF-24 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images

Após algumas semanas sob os holofotes, Newey parece ter voltado aos bastidores, dando a si mesmo tempo para tomar a melhor decisão para o seu futuro: depois de decidir deixar a Red Bull, onde foi um dos principais nomes ao longo de 18 anos, ele está pesando os prós e os contras das várias ofertas que recebeu.

Quem vencer essa briga certamente terá muito a ganhar com o foco no carro que fará sua estreia no campeonato de 2026. A Ferrari está na disputa, assim como a Aston Martin, mas também se fala da McLaren e da Mercedes que, por baixo, fariam de tudo para tirá-lo do mercado.

Toto Wolff, se conseguir garantir Adrian, poderá ter alguma esperança de convencer Max Verstappen a deixar a Red Bull e aceitar um novo desafio. O holandês pode estar interessado em mudar de ares, não tanto por causa da incompatibilidade com Christian Horner, mas por causa do medo de que a unidade de potência que está sendo produzida em Milton Keynes possa ser menos completa do que o esperado, apesar da "pilhagem" de engenheiros que foi feita com pessoal da marca alemã.

A oferta da Ferrari é muito vantajosa: Newey não teria restrições quanto à sua presença em Maranello, mas poderia ter muita autonomia trabalhando apenas alguns dias por semana em casa ou em sua residência. Restam apenas alguns detalhes a serem finalizados antes de passar para a assinatura de fato.

Como o engenheiro inglês se tornaria uma das três figuras de destaque na administração da Ferrari e, portanto, estaria fora das restrições do limite orçamentário, o eventual acordo teria de ser oficializado no momento em que a assinatura fosse feita.

A Casa de Maranello está no mercado de ações e deve obedecer a regras rígidas para evitar flutuações de ações para fins especulativos. A situação, como se diz, é fluida: a porta para Maranello está aberta, mas Adrian, que evidentemente gosta de ser paparicado, também não se importa com as alternativas...

