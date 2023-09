Não teve maldição que evitasse a vitória de Max Verstappen no GP da Itália de Fórmula 1. A décima vitória seguida do bicampeão aconteceu neste domingo em Monza, depois do holandês superar a Ferrari de Carlos Sainz que largou da pole position.

Com isso, o bicampeão mundial chegou ao incrível recorde de dez vitória consecutivas.

O pódio foi completado por Sergio Pérez, em uma dobradinha da Red Bull, e Carlos Sainz - depois de se defender bravamente do companheiro de equipe Charles Leclerc.

A corrida

Antes mesmo da formação do grid - após a volta de formação - Tsunoda teve um problema no motor e precisou encostar o carro na grama, na entrada da Parabolica, se retirando antes mesmo da corrida começar. Por conta disso, o procedimento de largada foi atrasado e, por fim, abortado.

Na largada, Sainz conseguiu manter a liderança segurando as investidas de Verstappen enquanto Leclerc precisou ter muito cuidado para não colidir com Russell e evitar, ao mesmo tempo, que o britânico o ultrapassasse. Já na segunda volta, Albon fez uma bela manobra para retomar o sexto lugar em cima de Piastri.

A batalha entre o espanhol e o bicampeão mundial foi 'oficialmente' travada, com os dois quase se tocando na primeira curva - na sexta volta - com Verstappen precisando recuar o carro para não colidir com a Ferrari 55. Assim foi se seguindo por voltas, atrás de voltas, com o holandês tentando uma aproximação, mas encontrando dificuldade nas retas.

Um pouco mais atrás, Russell e Pérez também entraram em um 'pega' ferrenho pela quarta posição, com o britânico se desdobrando para evitar a ultrapassagem do RB19 do mexicano. Doze voltas depois, os cenários ainda eram os mesmos, com Sainz na ponta e a Mercedes de George à frente de Sergio.

Pouco depois, Pérez avançou de vez, o mexicano conseguiu a ultrapassagem, mas os dois acabaram saindo da pista na primeira curva e o piloto da Red Bull precisou devolver a posição. Na volta 15, foi a vez de Verstappen ultrapassar Sainz na primeira variante. Os dois colocaram o carro lado a lado e o bicampeão se sobressaiu - aproveitando a travada de pneu do espanhol que o deixou mais vulnerável.

Por conta do problema com os pneus, Leclerc começou a dar indícios de querer ocupar o segundo lugar de Sainz. Com 20 voltas, as primeiras paradas começaram, com a Ferrari de Sainz sendo a primeira a ir aos boxes sendo seguido por Verstappen e Leclerc.

No retorno à pista, o holandês ainda conseguiu se sobressair em relação aos rivais da Ferrari, ficando em sexto, o espanhol em sétimo e o monegasco em oitavo. Na vigésima quarta volta, Russell foi punido com 5s por ter saído da pista para ganhar vantagem na hora da ultrapassagem.

Restando 20 voltas para o fim, a nova briga se tornou Pérez e Leclerc. No ferrenho duelo, o mexicano foi para a terra e uma volta depois conseguiu a ultrapassagem na reta dos boxes. Na batalha do pelotão do meio, as McLarens brigavam duramente com a Williams de Albon.

Norris tentou forçar uma ultrapassagem para cima do tailandês na primeira curva, mas ao optar por ir pelo lado de fora, acabou saindo da pista pegando um 'atalho'. Por isso, o britânico teve que devolver a posição na sequência.

Na reta final da prova, Hamilton entrou no modo perseguição a Piastri e na 'saída' da ultrapassagem, cruzou com o carro na frente do australiano e acertou a McLaren de Oscar. O piloto do carro 81 teve a asa dianteira danificada e precisou ir aos boxes para fazer a troca - comprometendo toda sua corrida, indo para P14.

Seguindo a tônica de toda a corrida, Sainz e Pérez ficaram lado a lado, o piloto da Red Bull forçou a ultrapassagem, 'pegou' um atalho e precisou devolver a posição para o espanhol. E, finalmente, na volta 46 o mexicano assumiu o P2.

Uma briga caseira se instalou logo depois, com Leclerc e Sainz disputando de forma ferrenha a terceira posição. O monegasco conseguiu superar o espanhol na reta de largada, mas recebeu o 'bote' pouco depois, retornado para o P4.

A disputa se estendeu até as duas últimas voltas, com Sainz se defendendo com unhas e dentes do companheiro Leclerc.

Cla Nº Driver Car / Engine Gap 1 1 Max Verstappen Red Bull/Honda RBPT - 2 11 Sergio Pérez Red Bull/Honda RBPT -6.064 3 55 Carlos Sainz Jr. Ferrari -11.193 4 16 Charles Leclerc Ferrari -11.377 5 63 George Russell Mercedes -23.028 6 44 Lewis Hamilton Mercedes -42.679 7 23 Alexander Albon Williams/Mercedes -45.106 8 4 Lando Norris McLaren/Mercedes -45.449 9 14 Fernando Alonso Aston Martin/Mercedes -46.294 10 77 Valtteri Bottas Alfa Romeo/Ferrari -1'04.056 11 40 Liam Lawson AlphaTauri/Honda RBPT -1'10.638 12 81 Oscar Piastri McLaren/Mercedes -1'13.074 13 2 Logan Sargeant Williams/Mercedes -1'18.557 14 24 Zhou Guanyu Alfa Romeo/Ferrari -1'20.164 15 10 Pierre Gasly Alpine/Renault -1'22.510 16 18 Lance Stroll Aston Martin/Mercedes -1'27.266 17 27 Nico Hülkenberg Haas/Ferrari - 18 20 Kevin Magnussen Haas/Ferrari - - 31 Esteban Ocon Alpine/Renault - - 22 Yuki Tsunoda AlphaTauri/Honda RBPT -

PÓDIO: Verstappen bate recorde em Monza, Pérez é 2º e Sainz segura Leclerc em duelo da Ferrari

Massa detalha judicialização da F1 2008 ao Motorsport.com

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já! Podcast #245 - Novidades sobre Massa-2008 e Drugo na Sauber: Brasil nos holofotes! Your browser does not support the audio element. ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: Spotify

Deezer

Apple Podcasts

Google Podcasts

Amazon Music