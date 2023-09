Max Verstappen foi batido pelo espanhol Carlos Sainz, da Ferrari, na briga pela pole do GP da Itália de Fórmula 1, mas o astro da Red Bull tem dominado a categoria nos dois últimos anos e ruma tranquilo para o tri da F1. Porém, seu rival Lewis Hamilton vê no holandês uma 'fraqueza'.

Para o britânico da Mercedes, Verstappen nunca teve companheiros tão competitivos. Enquanto Hamilton teve o espanhol Fernando Alonso, o finlandês Heikki Kovalainen e o inglês Jenson Button como companheiros de McLaren entre 2007 e 2012, além de Nico Rosberg, da Alemanha, Valtteri Bottas, da Finlândia, e George Russell, da Grã-Bretanha, como 'rivais internos' na Mercedes entre 2013 e 2023, Max nunca dividiu uma equipe com algum campeão mundial da categoria.

Se Lewis já enfrentou Alonso, Button e Rosberg na mesma garagem, Verstappen teve como companheiro mais competitivo o australiano Daniel Ricciardo, com quem correu na RBR de 2016 a 2018. Na estreia de Max na F1 pela Toro Rosso em 2015, o próprio Sainz 'incomodou' o holandês.

Depois, Max teve como companheiros o francês Pierre Gasly, o anglo-tailandês Alexander Albon e o mexicano Sergio Pérez, com quem divide a Red Bull desde a temporada 2021, na qual o holandês superou o heptacampeão Hamilton para conquistar seu primeiro título na elite global do esporte.

"Quando me classificava meio segundo ou 0s6 à frente de Valtteri, não falavam as mesmas coisas que dizem hoje quando Max se classifica 0s6 na frente de Pérez. É algo muito mais ampliado. E na minha opinião, Valtteri e, na verdade, todos os meus colegas de equipe foram mais fortes que os que Max já teve. Jenson, Fernando, George, Valtteri, Nico... Todos muito consistentes. Max não competiu contra ninguém assim", disse Lewis em Monza.

Também na Itália, Verstappen respondeu: "Talvez ele (Hamilton) esteja com um pouco de inveja do meu sucesso atual, mas não estou nem um pouco preocupado com isso. Ele pode pensar que está ganhando algo com essas declarações ou que tem algo a defender, mas isso não importa para mim. Deve ser muito difícil para eles (Mercedes) lidarem com as derrotas. É um problema depois que se vence por tantos anos, claro".

