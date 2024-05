A Fórmula 1 iniciou nesta sexta-feira as atividades para o GP de Miami, sexta etapa da temporada 2024. E na única sessão de treinos livres do fim de semana, por se tratar de uma prova com sprint, Max Verstappen 'surgiu no fim' para terminar na ponta, com Oscar Piastri em segundo.

Completaram o top 10: Carlos Sainz, George Russell, Lance Stroll, Sergio Pérez, Lewis Hamilton, Yuki Tsunoda, Esteban Ocon e Pierre Gasly

Por se tratar de um fim de semana com corrida sprint, os pilotos não perderam tempo nos boxes e foram logo à pista, visando maximizar a sessão para determinar as configurações de toda a etapa de Miami.

Porém, próximo da marca de 45 minutos, Charles Leclerc causou uma bandeira vermelha. Após atacar duramente as zebras nas curvas que antecedem a reta oposta, o monegasco perdeu o controle do carro e rodou. Ao tentar manobrar para voltar à direção correta, acabou ficando sem espaço, causando a interrupção.

Outro a ter um susto foi Verstappen, que acabou passando reto em uma das curvas, conseguindo evitar uma batida maior, podendo retornar sozinho à pista.

Quando a sessão chegava à metade, Pérez liderava com 01min29s632, tendo Hamilton em segundo a 0s127 e Russell em terceiro a 0s136, todos de médios. De duros, Sainz era o terceiro a 0s304 e Ocon completava o top 5, com Verstappen em 16º.

No final, Max Verstappen surgiu em sua última volta rápida para garantir a liderança com 01min28s595. Oscar Piastri foi o segundo, a 0s105, com Carlos Sainz em terceiro. Completaram o top 10: George Russell, Lance Stroll, Sergio Pérez, Lewis Hamilton, Yuki Tsunoda, Esteban Ocon e Pierre Gasly

A F1 volta à pista de Miami ainda nesta sexta-feira. Às 17h30 acontece a classificação para a corrida sprint, com transmissão do Bandsports e da F1TV Pro. E anote aí! Assim que acabar o quali tem SEXTA LIVRE AO VIVO no canal do Motorsport.com no YouTube, com uma análise completa do dia na Flórida. Não perca!

