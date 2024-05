A Williams finalmente tem um carro reserva disponível para o GP de Miami deste fim de semana, tendo estado sem ele até agora nesta temporada de Fórmula 1.

Como consequência dos atrasos na produção durante o inverno, a equipe entrou na temporada de 2024 sem um terceiro chassi pronto para os seus pilotos Alex Albon e Logan Sargeant.

Foi uma situação que se revelou no GP da Austrália, quando um acidente de Albon nos treinos significou que seu carro não poderia ser usado novamente naquele fim de semana, e a equipe teve que tomar a difícil decisão de transferi-lo para pegar a máquina de Sargeant.

A conclusão do terceiro chassi não foi facilitada por uma série de batidas nas últimas corridas, mas o chefe da equipe, James Vowles, revelou que a situação já foi resolvida.

Falando no palco do evento em Miami, Vowles disse: “O que posso confirmar é que, apesar de todos os grandes acidentes que tivemos no início do ano, o terceiro carro está aqui e pronto para rodar também.

“Espero que fique numa caixa durante as próximas 18 corridas!”

Embora a Williams tenha dado um passo à frente com seu carro FW46 este ano, a equipe ainda não marcou nenhum ponto como resultado de uma luta cada vez mais acirrada na retaguarda.

Vowles sente, no entanto, que a sua equipe não mostrou nem perto do potencial que sente que existe, com o progresso não tendo sido ajudado por uma série de incidentes.

“Não há outras palavras para dizer isso: há potencial, mas ainda não tivemos nada dele”, disse ele.

James Vowles, Team Principal, Williams Racing Photo by: Motorsport Images

“Tivemos uma série de acidentes que foram bastante grandes no esquema das coisas.

“Para descrever o que aconteceu na Austrália e no Japão, perdemos três assoalhos, três asas dianteiras, três asas traseiras e tivemos três caixas de câmbio completamente destruídas. Normalmente é isso que você perde em um ano, não em duas corridas.

“Como equipe de F1, o que tentamos fazer é não construir muitos de um componente, porque quando fazemos, estamos continuamente tentando mudar ao longo do ano.

“Já temos uma nova suspensão dianteira e teremos um novo assoalho dentro de duas semanas. Então você tenta não construir 10 deles, você constrói três ou quatro deles.

“Quando você perde três deles, isso significa apenas que agora você precisa construir mais três ou quatro enquanto tenta aumentar seu estoque. E isso nos deixou um pouco atrás, acho que é justo dizer.”

Vowles acredita que com a situação da Williams agora está mais sob controle, esse foco agora pode mudar para trazer atualizações que aumentarão sua velocidade.

“Não trouxemos desempenho quando deveríamos ter trazido desempenho, estávamos apenas tentando nos recuperar”, disse ele. “Isso ficou para trás. Agora isso acabou.

“O início da temporada não foi como queríamos. Mas tudo é reiniciado e seguimos em frente a partir de agora.

“O que posso dizer é que havia muito potencial de desempenho neste carro e muito mais desempenho nas próximas cinco ou seis corridas. Em cada corrida começaremos a trazer desempenho agora.”

