Atualização: Sainz foi punido em 3 posições no grid por incidente com Hamilton no Q2

A pole do GP do Japão de Fórmula 1 ficou com Max Verstappen que ainda quebrou o recorde da pista - de Sebastian Vettel - ao fazer o tempo de 1m26s983 e ficar com a pole por 0s012. Na primeira fila também larga Lando Norris seguido por Oscar Piastri completando os três primeiros colocados. O brasileiro Gabriel Bortoleto inicia a corrida em Suzuka na 17ª colocação neste domingo.

A classificação

Q1

Na primeira tentativa no Q1, a briga ficou entre as McLarens de Lando Norris e Oscar Piastri, Max Verstappen e George Russell. Ao fim da primeira rodada de voltas, o australiano da equipe de Woking conseguiu o melhor tempo, mas por apenas 0s058 de Russell e 0s090 do companheiro de equipe.

Ao fim da primeira metade, Norris estava na liderança seguido por Charles Leclerc e Piastri. Destaque para o quinto lugar de Oliver Bearman. Ao fim, foram eliminados no Q1: Nico Hulkenberg, Gabriel Bortoleto, Esteban Ocon, Jack Doohan e Lance Stroll.

Q2

'Os trabalhos' no Q2 foram iniciados com Norris sendo o piloto a ser batido, seguido por Russell e Verstappen. Destaque para Alexander Albon que conseguiu um quinto lugar na primeira rodada de voltas rápidas.

Restando oito minutos para o fim, uma bandeira vermelha foi acionado por conta devido a um foco de incêndio na grama ao lado da pista, assim como aconteceu nos treinos livres. Cerca de 10 minutos depois, a bandeira verde ressurgiu e a classificação retomou.

Ao fim, foram eliminados no Q2: Pierre Gasly, Carlos Sainz, Fernando Alonso, Liam Lawson e Yuki Tsunoda. Destaque para a fila formada por Tsunoda e Lawson.

Q3

Na primeira tentativa na briga pela pole, Piastri quebrou o recorde do traçado que era cultivado por Sebastian Vettel. No fim, Verstappen surpreendeu ao surgir com o melhor tempo do sábado.

