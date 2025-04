O fim de semana do GP do Japão de Fórmula 1 sofreu, novamente, com interrupções por fogo na grama seca, agora no terceiro treino livre, que teve duas bandeiras vermelhas por pequenos focos de incêndio. Isso foi suficiente para que o chefe da Williams, James Vowles, solicitasse medidas preventivas de imediato da FIA antes de começar a classificação da madrugada deste sábado (5).

Apesar de esforços já estarem sendo feitos para evitar esses incidentes, incluindo molhar, cortar e remover a grama ao redor de certas áreas do circuito de Suzuka, é seguro dizer que isso não resolveu o problema em andamento, já que o TL3, assim como o TL2, foi prejudicado. Somando as duas sessões, foram quatro bandeiras vermelhas por esse motivo.

O terceiro treino livre foi interrompido poucos minutos após seu início, quando a grama pegou fogo entre as curvas 11 e 12. E perto do fim, novo incêndio, em frente à famosa 130R - curva em que o brasileiro Gabriel Bortoleto quase teve um acidente mais sério.

Uma declaração da FIA após o TL2 já adiantava que seriam tomadas medidas preventivas, como a de cortar a grama para que ficasse o mais curta possível e que removesse as que estavam em áreas afetadas. Ainda, a federação prometeu umedecê-las.

Fiscais apararam a grama em áreas onde ocorreram incêndios nos treinos para o GP do Japão. Foto de: Kan Namekawa

Falando à Sky Sports após o TL3, Vowles revelou que as equipes entraram em contato com a FIA para uma resolução mais eficiente, temendo que a classificação e o GP possam sofrer dos mesmos problemas. "Ninguém quer isso, é o mesmo para todos. Cabe a nós garantir que não sejamos pegos de surpresa", disse o chefe da Williams.

Questionado se acreditava que mudar a barreira de proteção seria uma opção realista, ele descartou a ideia. "Não podemos mudar nada disso. (A solução seria) molhar a pista, definitivamente, mas acho que eles têm que olhar para outras soluções antes de disputarmos a classificação", enfatizou.

Chefe da Williams foi o 'porta-voz' das equipes por medidas mais enfáticas contra os incêndios.

As interrupções no TL2 e TL3 foram ruins especialmente para os pilotos, que sofreram para conseguir tempo no asfalto e, assim, testar acertos e configurações dos carros. Max Verstappen, por exemplo, foi um dos que menos completou voltas.

Esta não é a primeira vez que algo assim acontece. O GP da China do ano passado passou por uma situação semelhante. Naquela evento, produtos químicos foram espalhados na grama para evitar incêndios - solução que pode, agora, ser implementada neste fim de semana.

Confira o resultado do terceiro treino livre para o GP do Japão:

