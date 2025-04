Carlos Sainz foi punido com 3 posições no grid do GP do Japão de Fórmula 1 por ter atrapalhado Lewis Hamilton durante o Q2 da classificação em Suzuka. Com isso, o espanhol larga da 15º colocação neste domingo.

Ao chegar em alta velocidade na curva 1 na última tentativa no Q2, Hamilton encontrou Sainz no meio da pista, tendo que abortar a tentativa e tomar medidas para não colidir com a Williams e evitando a área de escape da pista. O espanhol alegou que não recebeu nenhum aviso de que o heptacampeão mundial estava se aproximando e declarou que foi pego completamente de surpresa.

Os comissários da Federação Internacional de Automobilismo (FIA) entenderam a justificativa do piloto da Williams, mas aplicaram a punição prevista no código desportivo.

“O carro 55 [Sainz] estava em uma volta de lenta depois de ter completado uma volta rápida quando o carro 44 [Hamilton] estava começando sua volta rápida, e o carro 44 teve que sair da pista para evitar o carro 55 na curva 1”, escreveram os comissários no documento.

“O piloto do carro 55 afirmou que não recebeu nenhum aviso da equipe sobre a aproximação do carro 44 em uma volta de ultrapassagem. Ele afirmou que foi pego completamente de surpresa e, devido à velocidade de aproximação do Carro 44 e ao ângulo de seu carro, não conseguiu ver o Carro 44 em seus espelhos."

“No entanto, apesar do que foi dito acima, a equipe foi amplamente avisada de que o carro 44 estava em uma volta de lenta, enquanto o carro 55 estava em sua volta rápida. Além disso, mais de 8 segundos se passaram entre o momento em que ficou óbvio que o carro 44 não iria para os boxes e, portanto, iniciaria uma volta rápida, e o momento em que o carro 55 poderia ter tomado as medidas adequadas se o piloto tivesse sido avisado pela equipe."

“Observa-se que a diretriz de penalidade padrão para essa infração durante a qualificação, independentemente de ter sido culpa do piloto ou da equipe, é uma penalidade de 3 posições no grid e, portanto, os Comissários Administrativos consideram que a penalidade padrão deve ser aplicada.”

Confira o grid de largada completo do GP do Japão

