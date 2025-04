Gabriel Bortoleto levou um grande susto nos momentos finais do terceiro treino livre para o GP do Japão de Fórmula 1, disputado na madrugada desta sexta-feira (4) para sábado (5). Perto de concluir uma volta no circuito de Suzuka, ele tocou na grama ao entrar na famosa curva 130R, feita em altíssima velocidade, e quase rodou, escapando de um potencial acidente grave.

Se perdesse o controle do carro ali, poderia ter batido muito forte nas barreiras de proteção, e ele sabia disso: no rádio da Sauber, se mostrou assustado e pensou, inicialmente, que havia quebrado algo em seu carro. "Eu consegui salvar", disse ele à equipe, ainda se recuperando da 'adrenalina'. Ao retornar para os boxes, teve a confirmação de que foi pela leve saída de pista.

Apesar do susto, Bortoleto teve um bom desempenho no treino se comparando os resultados dele e de seu companheiro de escuderia, Nico Hulkenberg. O brasileiro terminou com o 17º melhor tempo, enquanto o alemão ficou em 20º, o último lugar. A diferença entre os dois foi de cerca de meio segundo.

Como o quase acidente foi por conta de um erro do brasileiro, não houve danos em seu carro e, com isso, ele vai disputar a classificação, que ocorre às 3h (no horário de Brasília) normalmente.

O placar no duelo interno da Sauber é favorável a Gabriel, que está ganhando de 2 a 1 tanto em resultados de quali quanto de corridas - contando a etapa curta no GP da China. O alemão, no entanto, está à frente no campeonato de pilotos por ter pontuado no GP da Austrália.

Mesmo com o susto, brasileiro foi consistente no TL3 e superou Hulkenberg no duelo interno da Sauber. Foto de: Sam Bagnall / Motorsport Images

Como terminou o terceiro treino livre para o GP do Japão

O terceiro treino livre para o GP do Japão fechou com mais um domínio da McLaren: Lando Norris foi o mais rápido com uma volta de 1:27.965, o melhor tempo do final de semana até o momento. Oscar Piastri ficou em segundo, com 1:27.991, e George Russell fechou o top 3, com 1:28.077. Somente a dupla da equipe britânica baixou para a casa de 1:27.

A corrida em Suzuka está marcada para a madrugada de domingo (6), às 2h. A Band transmitirá na TV aberta para o Brasil e a F1TV Pro no streaming. O Motorsport.com faz a cobertura em tempo real tanto do GP quanto do treino classificatório de sábado.

Resultado completo do TL3:

