A atual temporada da Fórmula 1 é uma das mais equilibradas do século e a mais disputada da era híbrida para muitos. Max Verstappen e Lewis Hamilton protagonizam uma batalha roda a roda pelo título de pilotos, mesma coisa para Red Bull e Mercedes nos construtores. No entanto, uma estatística está 'desigual': o número de voltas lideradas.

O holandês foi o primeiro colocado em 469 giros, contra 465 somados de todos os outros que estiveram na ponta em algum GP. São eles: Hamilton, Valtteri Bottas, Esteban Ocon, Charles Leclerc, Daniel Ricciardo, Sergio Pérez, Lando Norris, Carlos Sainz, Sebastian Vettel e Fernando Alonso.

O perfil oficial da F1 destacou o feito de Verstappen, que além de liderar a estatística de voltas na primeira colocação, também está na ponta do mundial de pilotos, seis pontos à frente do heptacampeão.

Saindo da somatória e pegando os números separados de cada piloto, a lacuna é bem maior. Hamilton precisa recuperar uma desvantagem de 336 giros. Ele tem 133, seguido de 76 de Bottas, 65 de Ocon e 60 de Leclerc.

Ranking de pilotos com mais voltas lideradas em 2021

Posição Piloto Voltas lideradas 1 Max Verstappen 469 2 Lewis Hamilton 133 3 Valtteri Bottas 76 4 Esteban Ocon 65 5 Charles Leclerc 60 6 Daniel Ricciardo 48 7 Sergio Pérez 34 8 Lando Norris 31 9 Carlos Sainz 12 10 Sebastian Vettel 4 11 Fernando Alonso 2

A variedade de nomes reforça o equilíbrio do campeonato. Pela primeira vez desde 2013, temos mais de dez pilotos com ao menos uma volta liderada. Com seis corridas restantes, há boas chances de mais alguns entrarem na lista e superarem os 13 da temporada de oito anos atrás.

Ranking de pilotos com mais voltas lideradas em 2013

Posição Piloto Voltas lideradas 1 Sebastian Vettel 684 2 Nico Rosberg 104 3 Fernando Alonso 89 4 Mark Webber 69 5 Lewis Hamilton 66 6 Kimi Raikkonen 41 7 Romain Grosjean 36 8 Adrian Sutil 11 9 Felipe Massa 10 10 Nico Hulkenberg 8 11 Jenson Button 8 12 Paul di Resta 3 13 Esteban Gutiérrez 2

