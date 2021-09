A FIA confirmou durante o segundo treino livre para o GP da Rússia que Max Verstappen fará a troca de motor e, com isso, largará do fundo do grid na etapa de Sochi da Fórmula 1 deste domingo.

A Red Bull se preparava para uma penalização do tipo em algum momento da temporada após perder um dos três motores de Verstappen para a temporada como resultado do acidente em Silverstone com Lewis Hamilton.

O holandês chegou à Sochi já com uma punição de três posições no grid para pagar por ter sido considerado predominantemente culpado pelo acidente com Hamilton em Monza.

Com isso, Verstappen largará o GP da Rússia do fundo do grid, ao adotar um novo motor, turbocompressor, MGU-H, MGU-K, armazenamento de energia e controle eletrônico, além de um exaustor novo.

Essa decisão deixa a Mercedes com uma grande dúvida pela frente: segue adiante em Sochi e Hamilton usa a oportunidade para retomar a liderança do Mundial ou toma a mesma decisão, largando do fundo do grid com o holandês em uma pista que tradicionalmente a favorece.

Isso deixa Hamilton como o único piloto das duas equipes da ponta que ainda não precisou de um quarto motor em 2021.

F1 AO VIVO: TROCA DE FARPAS entre Verstappen e Hamilton AUMENTA, o 'MEA CULPA' de Sainz e o GP russo | DIRETO DO PADDOCK

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #133: O que poderia ser melhorado no documentário sobre Schumacher?

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: