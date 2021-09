A chuva que é prevista para cair com força sobre o Autódromo de Sochi no sábado já causa dores de cabeça para a organização da Fórmula 1, que já se depara com as primeiras mudanças na programação da etapa, com a corrida um da Fórmula 3 sendo adiantada para a sexta.

A prova de 20 voltas, originalmente marcada para as 08h35 da manhã horário local (02h35, horário de Brasília), foi transferida para esta sexta às 17h25, horário local (11h25 no Brasil).

Já a classificação da Fórmula 2 foi adiantada em cinco minutos, para criar uma janela maior para a realização da prova da F3, caso a corrida seja interrompida, como foi o caso na classificação realizada mais cedo nesta sexta. Por enquanto, o restante do fim de semana segue sem alterações.

"A corrida estava originalmente planejada para amanhã, sábado, 25 de setembro, mas devido à incertezas quanto à previsão do tempo, foi tomada a decisão de adiantá-la em um dia", diz o comunicado da F3.

A F1 não enfrenta uma situação do tipo, podendo ficar o sábado inteiro sem atividades desde o GP do Japão de 2019, quando um tufão levou a FIA a jogar a classificação para o domingo de manhã. Vários pilotos discutiram a possibilidade da chuva interromper a programação, sendo que ela também é prevista para o domingo.

"Se for o caso, então seria uma corrida muito imprevisível", disse Charles Leclerc, que largará do fundo do grid após uma troca na unidade de potência. "Com sorte, isso trabalhará a nosso favor. Se estiver seco e eu acho que temos o ritmo, é uma pista em que podemos ultrapassar".

Max Verstappen acredita que a chuva pode trazer algumas surpresas, citando a performance de George Russell na Bélgica.

Mas Fernando Alonso levantou preocupações sobre o nível de visibilidade que a pista molhada em Sochi pode trazer, tendo completado uma sessão com chuva no circuito no passado.

"É uma pista de pé embaixo, sem mudanças de elevação, então a água fica na pista. Lembro da curva um ser bem difícil, o que não seria normalmente. Para o domingo, dedos cruzados para que não esteja chovendo ou que esteja pouco, porque a visibilidade será ruim. Não quero algo como Spa".

