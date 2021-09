Com a possibilidade de chuva forte para o sábado, o grid da Fórmula 1 voltou à pista de Sochi nesta sexta para um tudo ou nada com os ajustes dos carros para o final de semana. E em um segundo treino livre para o GP da Rússia marcado por uma batida com Antonio Giovinazzi, a Mercedes voltou a mostrar força, com Valtteri Bottas novamente na frente, seguido de Lewis Hamilton, enquanto Max Verstappen foi o sexto, a um segundo dos rivais.

A F1 vive um dia de incertezas em Sochi. A previsão de tempestade para o sábado faz a categoria considerar mudanças na classificação, para mais tarde no mesmo dia ou até no domingo cedo. Outra dúvida é com relação aos motores: Verstappen trocará a unidade de potência, largando do fundo do grid, mas Hamilton fará o mesmo?

No primeiro treino livre, realizado mais cedo, a Mercedes conseguiu uma dobradinha com Bottas e Hamilton, mas tendo Verstappen logo atrás, em terceiro. Nos minutos finais, os pilotos se dividiram: enquanto alguns seguiram fazendo voltas rápidas, outros foram para as simulações de corrida, pensando no impacto da chuva no sábado.

Os pilotos não perderam tempo e rapidamente foram para a pista assim que a regressiva de 60 minutos foi iniciada. Diferente do TL1, as equipes apostaram em sua maioria nos pneus médios e alguns de macios.

Após os primeiros 20 minutos de sessão, os resultados estavam embolados. Fernando Alonso liderava com 01min34s762, 0s163 à frente de Leclerc, enquanto Ocon era o terceiro, Gasly o quarto, Bottas e Hamilton eram quinto e sexto, enquanto Verstappen era nono.

Na metade da sessão, um susto para Leclerc, que perdeu o controle da Ferrari e rodou no meio da pista, evitando por pouco Sergio Pérez.

Com 30 minutos transcorridos, a imagem da tabela já era mais similar à do TL1. Bottas liderava com 01min33s593, apenas 0s044 à frente de Hamilton. Norris era o terceiro, a meio segundo, enquanto Verstappen era o quarto, já a 1s028. Sainz completava o top 5 enquanto Pérez era apenas o décimo.

A sessão foi interrompida a 24 minutos do fim. No mesmo local em que Leclerc havia rodado minutos antes, Giovinazzi também perdeu o controle da Alfa Romeo e acabou batendo na barreira de proteção. Ele conseguiu sair com o carro, mas foi orientado pela equipe a parar.

Isso acabou atrapalhando os minutos finais das simulações de classificação. E pode prejudicar ainda mais as equipes caso a previsão de tempestade se concretize e não tenhamos nenhuma atividade de pista no sábado.

Neste momento, Bottas seguia na ponta com 01min33s593, seguido de Hamilton a 0s44, com Gasly em terceiro, a 0s252, Norris em quarto a 0s561 e Ocon em quinto, enquanto Verstappen era o sexto e Pérez o 11º.

O TL2 foi retomado com 16 minutos no cronômetro e os pilotos rapidamente saíram, mas já para as simulações de corrida, com tempos mais altos.

Com isso, não tivemos mudanças na classificação. Valtteri Bottas se manteve na ponta, sendo o mais rápido do dia, com Lewis Hamilton em segundo, Pierre Gasly em uma boa terceira posição, Lando Norris em quarto e Esteban Ocon em quinto. Já a dupla da Red Bull teve Max Verstappen em sexto e Sergio Pérez apenas em 11º

Por enquanto, a F1 não confirmou alterações na programação do final de semana, então os pilotos voltam à pista de Sochi amanhã para o terceiro treino livre para o GP da Rússia, com a sessão marcada para 06h. A classificação acontece às 9h.

Resultado final

