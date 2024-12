O polêmico presidente da FIA, Mohammed Ben Sulayem, negou os rumores de turbulência dentro da Federação e disse aos pilotos de Fórmula 1 que "não é da conta deles" a forma como ele administra a entidade reguladora.

Ben Sulayem se viu sob os holofotes recentemente, na esteira de uma série de saídas de alto nível da FIA - que incluiu o diretor de provas da F1, Niels Wittich.

Além disso, ele também recebeu uma carta aberta da Associação de Pilotos de GPs (GPDA), que exigiu que ele começasse a tratá-los como adultos e pediu transparência sobre o destino do dinheiro das multas.

Falando pela primeira vez desde os últimos acontecimentos, Ben Sulayem afirmou, em entrevista ao Motorsport.com antes do GP do Catar, que não se comoveu com as recentes críticas ou sugestões de que a FIA estava enfrentando o caos.

Perguntado especificamente sobre os apelos da GPDA, Ben Sulayem disse: "Não é da conta deles. Sinto muito".

"Com todo o respeito, eu sou um piloto. Respeito os pilotos. Deixem eles se concentrarem no que fazem de melhor, que é correr".

"Mas tudo bem, você quer saber quanto pagamos nas categorias de base? Eu vou lhe dar: 10,3 milhões [de euros] que investimos nas categorias de base no ano passado. Acho que isso é muito dinheiro. Em 24, até agora, mais de 10 milhões. De volta às categorias de base. No kart".

A última referência é sobre onde a FIA gasta parte do financiamento que recebe das multas. Foram gastos mais de 10,3 milhões de euros em desenvolvimento de base em 85 países, com financiamento para 70 projetos de segurança no automobilismo em andamento, a um custo de 2,7 milhões de euros.

Outros exemplos de gastos em áreas invisíveis incluem mais 1,9 milhão de euros gastos em segurança operacional e custos médicos nos eventos dos campeonatos mundiais da FIA, além de 13 projetos relacionados a regulamentos técnicos.

Mohammed Ben Sulayem, Presidente da FIA Foto de: Dom Romney / Motorsport Images

Foco na FIA em primeiro lugar

Ben Sulayem se recusou a entrar em detalhes sobre os antecedentes que envolveram as recentes demissões de altos funcionários da FIA, pois afirmou que sua prioridade era atender aos clubes membros e não se explicar para o mundo exterior.

"Esse é o nosso negócio", disse ele quando perguntado sobre os acontecimentos recentes. "Faremos o que for bom para a FIA. Portanto, não é realmente da conta das pessoas interferir em nossos negócios. O que importa são os resultados que produzimos".

Mas, quando questionado sobre o fato de os pilotos em particular quererem respostas sobre o motivo pelo qual Wittich foi retirado do cargo de diretor de provas quando faltavam três corridas para o fim da temporada F1, Ben Sulayem disse:

"Temos que dizer a eles? Quando algo muda nas equipes, eles nos informam? Não, não informam. Ninguém precisa. Temos as regras, seguimos nossas regras. Não seguimos a regra de outra pessoa. Simples assim".

Ben Sulayem afirmou que, embora tenha havido manchetes importantes nas últimas semanas sobre a maneira como a FIA estava administrando as coisas, tudo o que lhe importava era melhorar o órgão dirigente.

"Quero dizer, com a mídia, com todo o respeito, por que eu tenho que responder a tudo?", disse. "Tenho uma responsabilidade para com meus membros e para com o esporte".

"Não sou uma pessoa que acorda de manhã e vai olhar para a mídia. A mídia é boa, mas não tem votos na FIA".

"Fui eleito para consertar a FIA e estou consertando. Estou muito feliz com nossa nova equipe. Muito feliz".

Ben Sulayem acreditava que as perdas de pessoal tinham sido desnecessárias, considerando que a FIA estava em uma campanha de recrutamento nos últimos dois anos e empregava muito mais pessoas do que as que haviam saído.

"Sabe de uma coisa? Estou muito otimista com relação à FIA", disse o presidente da Federação. "Estou muito feliz com nossa posição agora. Só consigo ver coisas boas".

"A propósito, você sabe que 64 funcionários se juntaram a nós em 2023, para sua informação? E 92 em 2024".

Perguntado se ele se importava com as críticas externas, Ben Sulayem disse: "Não, de forma alguma. Não. Vou lhe dizer uma coisa, o que está acontecendo. Acho que vivo de graça no cérebro deles... Eles me dão um bom apartamento lá".

Mohammed Ben Sulayem, presidente da FIA Foto de: Dom Romney / Motorsport Images

Negou rumores de crise

Ben Sulayem disse que, do seu ponto de vista, qualquer sugestão de caos dentro da FIA estava longe de ser verdade, já que ele reiterou que faria o que fosse necessário para proteger a entidade reguladora.

Perguntado sobre as alegações de crise que estão sendo relatadas, Ben Sulayem afirmou: "É o paddock e a [mídia em] circulação no Reino Unido".

"Vou ser bem direto com você, honesto como sempre: por que não lhe dou os nomes dos membros [da FIA], uma lista aleatória? Você liga para eles e diz que há um caos na FIA. Diga a eles..."

"Na verdade, tenho coisas mais importantes para fazer do que acordar e olhar o que X, Y, Z está escrevendo sobre mim. Ah, veja o que eles escrevem sobre você. E daí? Ainda estou vivo aqui? Sim. Estou cumprindo a prioridade da FIA? Sim. Quebrei alguma regra? Não. Qual é".

"A mídia me acusou de tudo, dessa fabricação de mim e de sexismo. Mas onde está isso? Alguém provou que está certo? Eles trouxeram algo de 23 anos atrás e disseram que eu roubei dinheiro e interferi no resultado dos comissários. Onde está tudo isso? Onde está?"

"Eles falam sobre o caos, não é? Sabe, o que for preciso para colocar a FIA em uma posição melhor, eu farei. E eles que falem sobre o que quiserem".

