Em meio à festa nas arquibancadas, o calor teve um papel fundamental no GP dos Estados Unidos de Fórmula 1 deste domingo. A disputa na pista teve ainda outro fator determinante: a estratégia nas paradas para troca de pneus. E nesta 'guerra estratégica', quem levou a melhor foi Max Verstappen, que conseguiu superar Lewis Hamilton com o undercut na primeira parada e se manteve na frente até o fim. Sergio Pérez garantiu a última posição do pódio.

Completaram o top 10: Charles Leclerc, Daniel Ricciardo, Valtteri Bottas, Carlos Sainz, Lando Norris, Yuki Tsunoda e Sebastian Vettel.

O aquecimento para o GP foi uma verdadeira exibição da força que a F1 pode ter nos Estados Unidos, com arquibancadas cheias em festa e grid lotado de grandes nomes do esporte e do entretenimento, como a tenista Serena Williams e o ex-jogador de basquete Chris Bosh.

Na largada, Hamilton largou bem e, apesar da espremida de Verstappen, assumiu a liderança na primeira curva, deixando o holandês ainda pressionado pelo companheiro de equipe. Pouco atrás, as McLarens e Ferraris protagonizavam uma belíssima disputa pela quarta posição.

Mais atrás, Stroll e Latifi acabaram se tocando, com o piloto da Aston Martin rodando. Isso causou uma breve bandeira amarela localizada.

Ao final da primeira volta de um total de 56, Hamilton liderava com Verstappen em segundo, Pérez em terceiro, Leclerc em quarto e Ricciardo em quinto. Completavam o top 10: Sainz, Norris, Tsunoda, Bottas e Gasly.

Apesar de estar a menos de um segundo, Verstappen não conseguia se aproximar de Hamilton a ponto de atacá-lo. Os dois rivais trocavam voltas rápidas, em busca do ponto extra.

Muitos pilotos da metade final do grid apostaram em fazer a primeira parada ainda no começo da prova, com menos de 10 voltas, colocando um jogo de duros e praticamente confirmando a realização de duas trocas no GP.

Verstappen foi o primeiro a entrar nos boxes, no início da volta 11, colocando pneus duros. Com isso, Hamilton tinha 5s de vantagem para Pérez, agora em segundo. O holandês voltou em quinto, atrás de Leclerc e Ricciardo, e a 20s do piloto da Mercedes.

O holandês voltou voando, mas Hamilton indicou para a equipe que os pneus estavam ok, deixando no ar a possibilidade de fazer apenas uma parada com a Mercedes. Mas isso não aconteceu, com ele entrando na volta 14. Assim, ele perdeu a liderança, voltando ainda 6s4 atrás da Red Bull.

Pierre Gasly foi o primeiro a abandonar na corrida, na volta 15. Segundo o francês, sua AlphaTauri teve uma falha na suspensão, mas ele conseguiu voltar aos boxes, impedindo uma bandeira amarela ou safety car.

No início da 20ª volta, Verstappen seguia na ponta, com 6s de vantagem para Hamilton, enquanto Pérez era o terceiro, 5s atrás do britânico. Leclerc era o quarto e Ricciardo o quinto, com Sainz, Norris, Bottas, Tsunoda e Raikkonen completando os dez primeiros.

Uma disputa que chamou a atenção no meio da prova foi a de Alonso x Giovinazzi, com ambos fazendo ultrapassagens por fora e tendo que devolver a posição para o outro e o espanhol levando a melhor. Lá na frente, Hamilton começava a baixar consideravelmente a diferença para Verstappen, chegando a menos de 3s na volta 26.

A Red Bull trouxe Verstappen novamente para os boxes na volta 30 para colocar um novo jogo de pneus duros. A Mercedes orientou Hamilton a acelerar nos minutos que antecediam sua segunda parada.

Hamilton entrou nos boxes no início da volta 38. O britânico colocou um novo jogo de pneus duros, voltando 8s4 atrás de Verstappen com 18 giros ainda pela frente.

Hamilton saiu dos boxes voando. Quatro voltas depois, essa diferença já baixava da casa de 5s. A 10 giros do fim, a vantagem de Verstappen girava em torno de 3s.

A cinco voltas do fim, a diferença ficava em 1s9, já sendo mais difícil de baixar o resto da vantagem de Vertstappen. Pérez era o terceiro, com Leclerc em quarto e Ricciardo em quinto. O australiano conseguia abrir vantagem para Sainz após uma disputa intensa. Bottas ocupava a sétima posição.

No final, Max Verstappen conseguiu se manter à frente apesar do ímpeto de Lewis Hamilton, obtendo uma vitória importante em uma pista vista anteriormente como favorável à Mercedes. O heptacampeão foi o segundo, e vê o rival abrindo vantagem no Mundial de Pilotos. Sergio Pérez completou o pódio.

Completaram o top 10: Charles Leclerc, Daniel Ricciardo, Valtteri Bottas, Carlos Sainz, Lando Norris, Yuki Tsunoda e Sebastian Vettel.

A Fórmula 1 tira agora uma semana de folga, retornando entre 05 e 07 de novembro com o GP do México, um retorno ao Autódromo Hermanos Rodríguez após o cancelamento da edição de 2020. No Motorsport.com você acompanha a melhor cobertura da principal categoria do automobilismo mundial.

F1 AO VIVO: A GUERRA ESTRATÉGICA entre Verstappen e Hamilton no GP dos Estados Unidos; veja o debate

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #139 – Qual o campeonato da F1 mais emocionante do século?

Your browser does not support the audio element.

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: