Lando Norrisofereceu uma visão mais calma sobre seu confronto no GP da Áustria de Fórmula 1 com Max Verstappen, observando que o holandês não precisava se desculpar. O contato na curva 3 com Verstappen no Red Bull Ring custou a ambos os pilotos a chance de vitória, já que Norris acabou se retirando após o incidente, após colocar forte pressão sobre o piloto da Red Bull pela liderança.

Posteriormente, Norris sentiu que Verstappen não tinha sido totalmente justo em sua batalha roda a roda durante a corrida, sentindo que seu oponente estava se movendo de forma reativa durante a frenagem ao tentar alinhar um movimento. Nesdta quinta-feira Norris voltou atrás em alguns de seus comentários, acrescentando que Verstappen não lhe devia nada como resultado da batalha. “Sinceramente, não acho que ele precisava se desculpar, algumas das coisas que eu disse depois da corrida foram mais apenas porque eu estava frustrado no momento”, disse Norris. “Muita adrenalina, muitas emoções e provavelmente disse algumas coisas nas quais não acreditava, principalmente no final da semana. “Foi um incidente bastante patético em termos em como encerrou nossas corridas, não foi um contato óbvio. Foi provavelmente um dos menores contatos que você poderia ter, mas com uma consequência terrível para ambos, especialmente para mim.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, battles with Lando Norris, McLaren MCL38 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

“Olhando para trás, uma boa corrida, às vezes muito perto do limite, mas já conversamos sobre isso e estamos ambos felizes por voltar a correr. Norris disse que os pilotos não precisaram mudar muito em suas abordagens futuras, embora tenha notado que provavelmente houve ações que ambos os pilotos poderiam ter tomado para evitar o incidente novamente. No entanto, ele fez questão de salientar que a FIA deveria estar empenhada em reforçar os regulamentos sobre a movimentação durante a frenagem, já que Norris observou que isso poderia criar um incidente ainda maior. "É complicado. Max não vai querer bater, ele não vai querer arruinar sua própria corrida e suas próprias chances", acrescentou Norris. “Então, acho que há coisas diferentes que preciso fazer de maneira um pouco diferente, mas no final não acho que ele vá mudar muito. “Poderíamos ter evitado o acidente definitivamente, porque há algo que eu poderia ter feito e basicamente usado mais as zebras, mas há coisas de ambos os lados que tenho certeza de que queríamos fazer melhor, de uma maneira um pouco diferente.” “Mas, no geral, acho que evitar um incidente por frear é provavelmente a maior parte disso. Isso pode facilmente ser um incidente que vem de tal coisa, e acho que é algo com o qual devemos ter muito cuidado.

Lando Norris, McLaren MCL38, retires in the pit lane after contact with Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, whilst battling for the lead Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

“Isso é apenas algo para o futuro e algo que os comissários precisam estar cientes, que algo pode facilmente dar errado. Então, acho que até certo ponto você está defendendo, está sendo agressivo, e está tudo bem. “E chegará um ponto em que haverá um limite e acho que isso só precisa ser definido de uma forma um pouco melhor.”

Max x Lando: os DOIS ERROS CAPITAIS de Verstappen e como Max 'PERDE' após BATIDA com Norris na F1

Verstappen x Norris: nasce uma nova guerra na Fórmula 1? Ouça debate

