Daniel Ricciardo se movimenta no mercado da Fórmula 1 para a temporada 2025. O australiano, que atualmente corre pela RB, não tem contrato para o próximo ano e, se depender do consultor da Red Bull, Helmut Marko, o assento da equipe não será de Ricciardo.

De acordo com o repórter da F1, Will Buxton, Ricciardo e Williams estariam negociando. O australiano, então, seria o substituto de Logan Sargeant e companheiro de equipe de Alex Albon. As conversas com Daniel estariam acontecendo porque o time de Grove está cansada de esperar por Carlos Sainz.

“Todo o seu futuro [está] em jogo agora”, ele disse. Há muita conversa de que ele estará fora deste assento após as férias de verão. Há rumores de que ele pode estar em negociações com a Williams para sua segunda vaga no ano que vem, ao lado de Alex Albon."

“A Williams, pelo que sabemos, está cansada de esperar que Carlos Sainz decida para onde quer ir no ano que vem e pode fechar essa porta para ele.”

Daniel Ricciardo foi contratado pela RB na temporada passada, como substituo de Nyck de Vries que foi 'demitido' antes das férias de agosto. A ideia, de acordo com Marko, era que o australiano apresentasse resultados excepcionais e fosse promovido à Red Bull.

Contudo, o mexicano teve seu vínculo estendido até 2026, o que fechou as portas para Daniel na equipe principal e ele segue em busca de outro assento, uma vez que os rumores indicam fortemente que Liam Lawson vestirá as cores da RB em 2025.

