A McLaren revelou nesta quinta-feira em Silverstone como que fez os reparos no MCL36 de Lando Norris após a batida com Max Verstappen no GP da Áustria de Fórmula 1, tendo que recorrer a um estoque de peças de carros danificados anteriormente para que ficasse pronto a tempo da etapa deste fim de semana.

Norris abandonou após o incidente com o piloto da Red Bull nas voltas finais do GP do último fim de semana na Áustria, após o qual ele alegou que os danos sofridos ao levar o MCL38 e o pneu traseiro direito furado de volta aos boxes haviam "destruído [seu] carro".

O britânico também afirmou que as peças danificadas eram "as melhores peças do carro [e que agora foram] para o lixo" e disse que "essas são todas as peças de que precisamos" para a corrida deste fim de semana em Silverstone.

A corrida britânica acontece no final da primeira rodada tripla da temporada de 2024 da F1. Norris revelou que os esforços da McLaren foram fundamentais para consertar seu carro, já que a equipe tomou a decisão de estocar peças mais antigas que pudessem ser reparadas e reutilizadas, se necessário, nessa parte movimentada da temporada.

Quando o Motorsport.com lhe questionou sobre o estado de seu carro antes do GP, Norris respondeu: "Está tudo bem. É mais uma questão de longo prazo que afetou mais do que apenas este fim de semana".

"Temos alguns assoalhos sobressalentes que já estavam danificados antes e que pudemos consertar e preparar. A equipe fez um trabalho incrível para deixar tudo pronto. Sabíamos que, com três corridas seguidas, as coisas podem dar errado facilmente e você pode ter muitos danos".

"Para começar, não é difícil danificar um assoalho - você passa por cima de uma zebra e ele pode ser facilmente danificado. Por isso, a equipe fez um bom trabalho para garantir que tivéssemos o suficiente, [que] tivéssemos mais alguns para este fim de semana e alguns reparados".

Lando Norris, McLaren MCL38, se retira da corrida com um furo na traseira e danos após contato com Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, enquanto lutava pela liderança Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images

Mas Norris continuou dizendo que, para ele, o efeito indireto dos danos deixou a McLaren "talvez não no lugar perfeito", considerando que a necessidade de reparos poderia impedir que ela investisse em seu carro de acordo com as regras de teto de gastos ao longo desta temporada.

"Como um sidepod, dutos de freio - todos esses tipos de coisas, todos eles se somam", acrescentou ele na coletiva de imprensa em Silverstone, falando sobre os danos adicionais causados ao seu carro pelo pneu

"E quando você está em uma luta apertada por um campeonato e está se esforçando muito, está sempre tentando ultrapassar os limites de tudo, além da corrida - o limite do orçamento e tudo mais, e CFD, todos esses tipos de coisas - você só quer o máximo de dinheiro possível. Portanto, é uma pena, mas a equipe fez um ótimo trabalho para garantir que tudo esteja bem para este fim de semana".

