F1: Verstappen volta a dominar e é o mais rápido do dia no México

A Fórmula 1 fechou o primeiro dia de ensaios para o GP do México. Assim como aconteceu no TL1, Max Verstappen foi o piloto dominante, cravando 1min18s686. Na segunda colocação, Lando Norris ficou a 0s119 do atual tricampeão da categoria.

Charles Leclerc foi o terceiro mais rápido, seguido de Valtteri Bottas e Sergio Pérez, completando o top 5.

As Mercedes tiveram desepenho discreto, com Lewis Hamilton na sétima posição e George Russell na 10ª.

O Treino

Assim como ocorreu no primeiro treino, as equipes puderam utilizar um jogo de pneus protótipo da Pirelli e muitos dos pilotos começaram a sessão com esse composto que pode fazer parte da categoria em 2024.

Verstappen começou com 1min20s085 e também reportando uma pequena chuva apenas em uma parte do circuito. O treino seguiu normalmente. Norris, que chegou a passar pela liderança antes do holandês, era o segundo colocado a 0s024 do líder com 10 minutos de treino.

Repetindo bom desempenho no TL1, Albon assumiu a liderança na sequência, com 1min20s075.

Abandonando os pneus protótipos, Verstappen retomou a ponta com o composto médio, ao fazer 1min19s511. Leclerc aparecia na segunda colocação com 17 minutos de sessão a um décimo do campeão.

Mas Piastri deu o ar da graça e desbancou Verstappen com 1min19s163, utilizando pneus macios. Com este tipo de pneu, Albon assumiu a P2.

Alonso passeava na área de escape da curva 9, mas conseguiu se recuperar e seguir.

Com o composto menos rígido, Verstappen reassumiu a P1 com 1min18s686, o primeiro a chegar ao patamar de 1min18s.

Na metade da sessão, a maioria se utilizava de pneus macios e via Verstappen na frente, seguido de Norris, Pérez, Ricciardo e Hamilton.

Quem fazia um treino ruim era Fernando Alonso, último colocado na segunda metade da sessão, a mais de 1s7 de Verstappen.

Como de costume, boa parte dos últimos minutos do TL2, as equipes fizeram suas simulações de corrida, não mudando drasticamente a tabela de tempos. A chuva fraca em alguns pontos da pista também fizeram com que as marcas permanecessem inalteradas.

Neste sábado acontece o terceiro treino livre às 14h30. Na sequência, às 18h, está marcado o quali. A largada para o GP do México será no domingo, às 17h.

Resultado

F1: Confira debate sobre o primeiro dia de treinos do GP do México

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #253 – Desclassificação de Hamilton nos EUA 'salva pele' de Pérez na Red Bull?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: