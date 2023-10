O fim de semana do GP da Cidade do México de Fórmula 1, disputado no Autódromo Hermanos Rodríguez, já começa complicado para o piloto da AlphaTauri Yuki Tsunoda.

O japonês terá que largar no fim do grid neste domingo por conta de uma penalização de motor, já que a equipe de Faenza trocou todos os componentes da sua unidade de potência, ultrapassando o limite permitido para a temporada. Tsunoda tem um novo motor de combustão interna, turbo, MGU-H, MGU-K, bateria e controles eletrônicos.

O número 22 não participou do primeiro treino livre, realizado nesta sexta-feira no México, porque cedeu seu carro ao novato Isack Hadjar, que finalizou a sessão em 17º tendo 1m21s941 como o melhor tempo após 25 voltas completadas.

Independentemente do resultado conquistado na classificação no sábado à tarde, Tsunoda será 'rebaixado' para o fim do grid e, por tanto, largará em último, a menos que outras punições sejam aplicadas de maneira que o afete.

A AlphaTauri também decidiu trocar a caixa de câmbio do japonês, assim como a Aston Martin fez com Fernando Alonsos, mas no caso do espanhol, isso não significará uma penalização no grid de largada.

