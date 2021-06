Se na pista a disputa entre Lewis Hamilton e Max Verstappen pelo título da Fórmula 1 segue limpa, fora delas, Mercedes e Red Bull se encontram em um momento mais tenso, com trocas de farpas constantes. E Christian Horner rebateu o heptacampeão, afirmando que algumas teorias colocadas pelo britânico estão muito longe da realidade.

Com Red Bull e Mercedes em uma batalha apertada pelos títulos da F1 neste ano, o escrutínio nas forças e fraquezas de cada equipe aumentou dramaticamente.

Neste ano, Hamilton incendiou as intrigas sobre o que a Red Bull vem fazendo com várias declarações envolvendo a equipe e o carro, incluindo a asa flexível e a remoção dos cobertores de pneus mais cedo, sendo que ambos levaram a respostas da FIA.

Mas com Horner já estupefato pelas declarações de Toto Wolff sobre a Red Bull ter usado uma especificação nova de motor na França, ele também acha que alguns dos comentários de Hamilton também cruzam o limite.

Após Wolff explicar melhor seus comentários sobre o motor da Honda, afirmando que não havia sugerido uma atualização da unidade de potência, agora foi a vez de Horner falar de Hamilton.

"Eu escuto com interesse e de vez em quando algumas das teorias de Lewis estão muito longe da realidade. Corremos com menos arrasto e uma asa menor e, como resultado disso, somos um pouco mais rápido na reta de vez em quando".

Wolff rebateu, porém, afirmando que a visão de Hamilton sobre a Red Bull deveria ser levada em consideração, porque ele é quem consegue julgar melhor a performance do carro contra a Mercedes.

"O piloto está no carro e ele tem a sensação, vê a tração e a performance, se há uma diferença entre zonas de DRS e sem DRS", disse Wolff. "Está bem claro que a perspectiva e a sensação do piloto são importantes, especialmente Lewis, não há ninguém melhor do que ele".

"Mas o que precisamos dizer é que é preciso olhar para o todo. Não há milagres. Não é possível trazer uma segunda unidade de potência que é homologada e ir três décimos mais rápido. Era uma configuração de baixo arrasto; o carro era realmente bem rápido, mais que o nosso na classificação. É assim e precisamos resolver isso".

Wolff disse que a escolha de asa traseira da Red Bull para Paul Ricard, de baixo arrasto e downforce, talvez tenha um papel ainda mais importante na velocidade do que a performance do motor.

"A unidade de potência é homologada; você só pode ter ajustes de confiabilidade, então não deve ter diferença".

"A Red Bull optou por uma asa de arrasto muito baixo, o que claramente fez uma grande diferença quando você vê as velocidades em Paul Ricard. E agora vendo o que acontece aqui, mas é fato que eles estavam muito fortes".

"Eles usaram uma asa baixa e ainda assim eram tão competitivos quanto nós nas curvas e isso mostra que o carro tem downforce. Precisamos fazer nossa lição de casa e continuar melhorando em vez de sinalizar questões no motor".

"Isso é território da FIA e ainda é cedo para dizer algo do tipo, que o motor é mais potente. Há muitas coisas que fazem a diferença".

