A vitória de Max Verstappen no GP da França de Fórmula 1 do último domingo (20) foi ajudada pela impressionante velocidade de seu carro, que o ajudou a evitar um ataque de Lewis Hamilton no meio da corrida e consolidar a estratégia de duas paradas nos boxes.

Enquanto a configuração da asa traseira de baixo downforce da Red Bull foi um fator chave para sua vantagem nas retas, a Mercedes também suspeitou que uma troca de motores estava envolvida.

O chefe da equipe de Hamilton, Toto Wolff, comentou sobre o desempenho da rival na França: "Eles deram um grande passo à frente com seu motor e a introdução da nova unidade. E seu carro é bom, sem dúvida."

No entanto, com as regras da F1 determinando que as equipes devem correr com as mesmas especificações de motor durante toda a temporada, o chefe da RBR, Christian Horner, avaliou que não havia diferença em termos de potência, embora novas unidades de especificação possam ser significantemente rápidas.

"Não temos permissão para fazer progressos", disse ele. "Eu não sei do que ele está falando. Acho que é a mesma especificação da primeira unidade. Usamos uma asa traseira muito mais baixa, então é por isso que o desempenho em linha reta era forte."

"Acho que a Honda está fazendo um ótimo trabalho, mas não vemos um aumento repentino na potência", acrescentou.

O diretor técnico da fornecedora, Toyoharu Tanabe, avaliou que a Red Bull trabalhou com atualizações para melhorar o carro e qualquer ganho de motor provavelmente se resume a um melhor gerenciamento de energia.

"No lado da equipe, estamos introduzindo novas peças para que possamos evoluir a cada corrida", disse ele. A unidade de força é a mesma [especificação] o tempo todo, mas estamos aprendendo melhor como gerenciar melhor a energia em todas as corridas."

"Estamos analisando as características de cada circuito e acho que esses desenvolvimentos diários estão ligados à melhoria atual", completou.

