Red Bull podem abrir as portas para uma saída chocante de Max Verstappen, algo que seria impensável há algumas semanas. Mais da metade das vagas do grid de 2025 da Fórmula 1 ainda estão em aberto, mas um piloto continua mantendo a silly season como "refém". As brigas de poder dentro dapodem abrir as portas para uma saída chocante de, algo que seria impensável há algumas semanas.

Não é preciso nem dizer, mas apenas a possibilidade de Verstappen acionar uma cláusula de saída de seu contrato antes de 2028 coloca todo o grid em alerta. Toto Wolff, da Mercedes, já diz abertamente que ele seria seu primeiro candidato a substituir Lewis Hamilton.

A Aston Martin também tem interesse e, segundo o Motorsport.com Itália, ela fez uma oferta para Adrian Newey para que ele trabalhe com os motores Honda de 2026 como forma de atrair o holandês.

Desde o anúncio da saída de Hamilton, vários pilotos entraram em contato com Wolff sobre a vaga em aberto, mas até que Verstappen defina seu futuro, a Mercedes não terá pressa em bater o martelo.

"Por mais que tenhamos ficado em choque com a decisão rápida de Lewis, agora quero tirar meu tempo", disse Wolff à Fox Sports Austrália. "Temos uma vaga, a única nas equipes de ponta. Há poucas opções que realmente nos interessam, de jovens super talentosos aos outros, mais experientes".

"Isso não vai acontecer nas próximas semanas ou meses. Quero continuar monitorando o mercado. Depende do que Max fizer".

Enquanto ainda temos que ver se Andrea Kimi Antonelli, o "jovem super talentoso" mencionado por Wolff, estará pronto para uma promoção após apenas um ano de F2, o impasse de Verstappen tem um efeito cascata em todo o mercado de pilotos.

Fernando Alonso, Carlos Sainz, Esteban Ocon e Alex Albon todos foram citados como possíveis substitutos. O caso do espanhol é o mais urgente já que, diferentemente de seus colegas, ele não tem o luxo de ficar onde está. Ele é efeito colateral na manobra ousada da Ferrari em ter Hamilton e, por isso, busca uma nova vaga.

Carlos Sainz, Scuderia Ferrari, Lewis Hamilton, Mercedes-AMG Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

O passe do espanhol cresceu recentemente graças a sua boa performance ao lado de Charles Leclerc, sendo enfatizada após as vitórias em Singapura no ano passado e em Melbourne na última etapa, sendo o único piloto não-Red Bull a vencer um GP nos últimos 500 dias. Inicialmente, Verstappen parece ditar qual vaga em equipe de ponta ficaria aberta para Sainz.

Porém, se Verstappen ficar na Red Bull e a Mercedes seguir um caminho diferente, Sainz estará em maus lençóis. O interesse da Sauber / Audi passaria a ser sua melhor opção, mas que seria também um downgrade a curto prazo.

Mas Sainz surge também como uma opção para a vaga de Sergio Pérez na Red Bull. De forma intrigante, foi Christian Horner quem trouxe seu nome em Melbourne: "Olha, Yuki é um piloto muito rápido, sabemos disso. Mas acho que queremos ter a melhor dupla possível na Red Bull. E, algumas vezes, é preciso olhar para fora também".

"Você tem um piloto muito rápido e desempregado que venceu a corrida de hoje, então o mercado está razoavelmente fluido de pilotos. Baseado em uma performance dessas [de Sainz], não podemos descartar nada".

Independente de ter uma ou duas vagas a preencher para 2025, Pérez vem fazendo o que é preciso para fortalecer seu caso. Coloque isso junto de uma falta de momento positivo de Tsunoda e Ricciardo, suas chances parecem ter aumentado.

"Obviamente, Checo estava comprometido [no GP da Austrália]", disse Horner. "Ele teve um grande começo de temporada também, então não temos pressa".

Sergio Perez, Red Bull Racing, is interviewed after Qualifying Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Alonso também parece afetado pelo destino de Verstappen, tendo como opções ficar na Aston, mirar Mercedes ou Red Bull e, inclusive, aposentar. Mas ele não vê a situação da mesma forma, afirmando que "não vai deixar os outros ditar seu destino".

As peças de Verstappen, Sainz e Alonso são apenas as primeiras de uma longa linha de dominó, com vários outros pilotos por trás e equipes analisando suas possibilidades, em uma lista que inclui Valtteri Botas, Ocon e Pierre Gasly e novos talentos como Liam Lawson e Oliver Bearman.

Será fascinante ver qual dos múltiplo cenários acabará se concretizando nas próximas semanas e meses. Quem vai terminar essa brincadeira nas melhores vagas e quem vai sair perdendo? Acompanhe cenas dos próximos capítulos.

DONA da F1 COMPRA MotoGP: CELSO MIRANDA e FAUSTO MACIEIRA discutem EFEITOS e o futuro das categorias

F aça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Pódio Cast #4 debate compra da MotoGP / Dorna Sports pela Liberty Media

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!