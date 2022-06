Carregar reprodutor de áudio

O Grupo Volkswagen confirmou sua intenção de chegar à Fórmula 1 em 2026, quando a categoria liberar os novos regulamentos de motores com a participação da Audi e da Porsche.

As duas empresas estão ligadas a projetos diferentes. Espera-se que a Porsche se junte à Red Bull e a McLaren foi sondada pela Audi, que também não descarta ser uma equipe própria, em vez de apenas um fornecedor de unidades de potência.

Na coletiva de imprensa desta sexta-feira no Canadá, foi falado da possível chegada das duas marcas históricas, com o Motorsport.com perguntando a Sebastian Vettel se ele gostaria de ser piloto da Porsche ou da Audi quando elas chegarem à F1.

Vettel, que tem contrato somente até o fim desta temporada e ainda não renovou com a Aston Martin, olhou para Alonso e deu uma resposta curiosa:

"Quantos anos teremos em 2026, Fernando? Você terá 46 anos e eu terei a idade que você tem agora [Alonso tem 40 anos e Vettel terá 39 em 2026]. Devemos ir em frente, sim?"

Vettel e Alonso são dois dos três pilotos mais velhos do grid atual e, no caso do alemão, a sombra da aposentadoria está lá. No entanto, ele sempre deixa as respostas com uma interpretação dupla que não esclarece se ele continuará ou se estava apenas brincando sobre quantos anos terá quando Porsche e Audi estiverem finalmente na F1.

Se assim for, em 2026 Vettel terá completado 21 temporadas na categoria, e nesta sexta-feira alcança a marca do 15º aniversário de seu primeiro fim de semana como piloto titular, no GP dos Estados Unidos de 2007.

Quanto ao espanhol da Alpine, no último GP do Azerbaijão ele alcançou o recorde de todos os tempos com a carreira mais longa (em termos de anos) na F1. E como o Motorsport.com apurou, Alonso deve renovar com a equipe francesa em 2023 e vai atingir 20 temporadas, enquanto, se as palavras de Vettel forem cumpridas, em 2026, o alemão chegará a 23 participações.

TELEMETRIA: Rico Penteado analisa GP do Canadá, Ferrari e 'quicadas'

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

PODCAST: Qual maior adversário ao bi de Verstappen: Pérez, Leclerc ou confiabilidade da Red Bull?

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: