Marko detona diretiva da FIA sobre porpoising: "Completo absurdo”

Depois que a Mercedes acionou a Federação Internacional de Automobilismo (FIA), após o GP do Azerbaijão, para pedir uma investigação e medidas que resolvam o problema do porpoising na Fórmula 1, objeções imediatas surgiram por parte de outras equipes, que acharam errado modificar a estrutura dos carros com a temporada acontecendo.

No entanto, o órgão decidiu intervir, principalmente após os comentários dos pilotos, que demonstraram preocupação com os efeitos físicos em seus corpos. Contudo, nem todos gostaram disso, como pode ser visto no Canadá.

Max Verstappen, da Red Bull, foi vocalmente crítico às determinações técnicas emitidas, e Helmut Marko, consultor da equipe, também não ficou entusiasmado.

O dirigente discorda da abordagem escolhida pela FIA e diz que não faz sentido mudar as regras devido a algumas reclamações dos pilotos da Mercedes.

“É algo que não pode ser entendido! Só porque uma equipe não consegue lidar com as mudanças que temos que mudar as regras", disse Marko ao Kleine Zeitung. Ele diz que não há muito o que pensar para encontrar a solução. "Você só tem que levantar o carro e está pronto."

A Mercedes usou o argumento da "segurança" após a corrida em Baku. No entanto, a Red Bull acredita que, se os pilotos não se sentirem confortáveis ​​no carro, eles devem simplesmente aumentar a altura do bólido, mesmo perdendo desempenho. Marko disse que era apenas uma questão de escolha e acrescentou que não havia necessidade de a FIA verificar regras adicionais.

A equipe austríaca provavelmente será menos afetada do que Ferrari e Mercedes. Os oponentes quicam muito mais, então aparecem no radar da FIA quando da medição da frequência com que os saltos ocorrem. Se um determinado limite for ultrapassado, eles precisarão ajustar a altura para tornar o carro menos perigoso para os pilotos.

