F1 - Vettel exalta Alonso: "Maior talento que o esporte já viu"

Sebastian Vettel e Fernando Alonso protagonizaram disputas acirradas na Fórmula 1 entre 2010 e 2013, época do tetracampeonato do alemão e de um espanhol "tirando leite de pedra" na Ferrari, especialmente em 2012. Hoje em dia, ambos não estão mais na ponta do grid, mas isso não impede o bicampeão de mostrar suas habilidades, segundo o próprio Vettel.

No GP da Hungria, o último antes da pausa da categoria, Alonso disputou o quarto lugar contra Lewis Hamilton e segurou o britânico da Mercedes, com uma inferior Alpine, por muito tempo. Tal desempenho o coroou como piloto do dia e mostrou que, apesar dos 40 anos, segue em boa forma.

Relembrando outro grande feito do espanhol, Vettel foi claro sobre seu papel na F1: "Ele fez algo que eu pensei ser impossível de fazer, que foi vencer Michael [Schumacher]."

"Penso que as habilidades dele na pista são as maiores que o esporte já viu. Quando eu cresci, era como se Schumi fosse o número um, sem chances de ser batido, e Fernando conseguiu. Eu acho que isso é uma grande conquista", disse ao jornal espanhol Marca.

"Ele também teve uma carreira longa, com tantos carros diferentes... considero um prazer correr ao lado dele na pista novamente”, acrescentou.

O tetracampeão ainda estava longe da primeira temporada completa na categoria quando Alonso subiu ao lugar mais alto do pódio em seu segundo ano de Fórmula 1, pela Renault, fato que fez Vettel o respeitar desde então.

"Em 2003, eu estava na frente da TV e me lembro quando ele venceu sua primeira corrida", recordou. "Logo que o Fernando voltou este ano, tivemos um pouco de disputas roda a roda e eu estava realmente feliz no cockpit."

"Acho que sempre gostei dele. Seu talento é indiscutível", concluiu.

