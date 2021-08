Os estrategistas na Fórmula 1 são responsáveis ​​por criar o plano perfeito para uma corrida e muitas vezes são fundamentais para conseguir um bom resultado. Esta função complexa é difícil de encontrar. Então, como você a aprende como se certificar de que possui as habilidades e a experiência certas para alcançá-la? Falamos com Mike Caulfield - Engenheiro de Estratégia Sênior da Haas - para saber mais.

Qual é o seu papel?

Meu cargo é Engenheiro de Estratégia Sênior, liderando o grupo de Estratégia em Engenharia de Corrida. Sou responsável por decidir o plano do GP durante um evento, quando ir aos boxes, quais pneus ajustar e analisar nosso desempenho em relação aos concorrentes. Fora dos fins de semana, eu gerencio meu grupo em termos de quais análises olhar, revisando o trabalho que concluímos em um evento e como podemos desenvolver e progredir nas ferramentas que usamos.

Quais são suas responsabilidades e principais funções?

Uma das melhores partes de ser um engenheiro de estratégia é que cobre uma ampla gama de áreas dentro de uma equipe de F1. O foco principal é fornecer uma compreensão clara durante um fim de semana de corrida de qual será a estratégia ideal e, em seguida, focar os engenheiros e pilotos no que precisamos alcançar ao longo de um evento para aumentar nosso conhecimento e dados e tentar responder a quaisquer incógnitas que a equipe possa ter.

Tudo isso se junta durante o GP, quando o trabalho requer colocar todos os dados coletados em ação e tomar decisões rápidas com base nessas informações, como a prova se desenrola e o que os adversários fazem. Esse trabalho, no entanto, começa semanas antes. À medida que nos aproximamos da corrida, um engenheiro de estratégia fará simulações pré-evento, com base nos dados da seleção de escolha do pneu e executando simulações atualizadas de acordo com qualquer informação adicional enviada. Isso ajuda a definir os planos e objetivos conforme entramos em um fim de semana.

Ao longo dos dias de trabalho no circuito, meu papel é reunir todos os dados que recebemos das sessões de treinos, em termos de desempenho/degradação dos pneus, competitividade e compreensão geral dos dados.

Fora de um GP, o trabalho geralmente requer alguma forma de análise ou desenvolvimento. Com o grupo de estratégia exigindo um conhecimento profundo da competitividade relativa, também pode ajudar outras áreas da empresa, como aerodinâmica e design mecânico, para destacar onde outros podem estar ganhando desempenho. Destacando assim a direção geral que a equipe potencialmente precisa para ajudar a melhorar os resultados.

Como você se torna um engenheiro de estratégia?

A função raramente é anunciada e, se for, geralmente requer alguma experiência na área. No entanto, algumas equipes começaram a recrutar Engenheiros de Estratégia de Graduação, o que é uma boa posição de entrada. Como o trabalho requer um amplo entendimento das características de desempenho de um carro de Fórmula 1, as habilidades de trabalhar na dinâmica e aerodinâmica do veículo são geralmente um benefício. Se você já faz parte de uma equipe, ganhar experiência de trabalho em estratégia ao se voluntariar para ajudar durante um fim de semana de corrida ajudaria enormemente se quiser seguir esse caminho.

Quais qualificações você precisa?

Um mestrado é idealmente exigido em uma disciplina STEM (em inglês: ciências, tecnologia, engenharia e matemática).

O que você deve estudar na escola?

Tal como acontece com a maioria das funções de engenharia, matemática e física são um conjunto de habilidades chave para se ter. Com base nisso, ter ciência da computação e/ou experiência em programação é um benefício.

Que outras habilidades são úteis?

Uma das principais habilidades que um engenheiro de estratégia exige é a consciência e a compreensão do que está acontecendo em qualquer ponto de um fim de semana de corrida. Isso se desenvolve com a experiência, mas ter sido um fã da F1 antes de entrar na categoria ajuda na curva de desenvolvimento, por isso é importante ter algum conhecimento e entusiasmo para o papel.

A função também requer longas horas e fins de semana de trabalho, portanto, ter interesse em automobilismo de antemão é desejável para ser capaz de lidar com as intensas cargas exigidas. No entanto, um conhecimento recente é mais do que aceitável. Conhecer todos os campeões mundiais desde 1950 não é necessário para a função e, embora o interesse em outros esportes motorizados possa vir a ser útil, não é necessário ter sabedoria fora da F1.

Com a análise e desempenho dos dados se tornando muito procurados em muitas áreas, entender outros esportes com paixão também pode abrir áreas de como aplicar novos conceitos à Fórmula 1 que estão sendo usados ​​em outros lugares, como futebol, rúgbi, ciclismo, etc.

Como posso obter experiência de trabalho?

Conforme mencionado acima, a experiência em uma função de estratégia é difícil de encontrar, com a maioria das fórmulas juniores não tendo esse cargo dedicado devido à falta de informações que recebem. No entanto, obter qualquer vivência como engenheiro de dados seria benéfico e, em seguida, pedir ajuda em tudo o que eles fazem atualmente em termos de estratégia.

Se ainda estiver na universidade, ganhar essa rede e tentar desenvolver seu próprio software para essas equipes seria útil. Se estiver trabalhando para uma equipe de Fórmula 1 atualmente, seja voluntário para ajudar no apoio à corrida durante um fim de semana. Por fim, escreva para engenheiros de estratégia como eu no LinkedIn e faça perguntas. Você pode não obter uma resposta imediata, mas descobrir quais áreas examinar é um bom passo.

Você vai às corridas?

Como membro sênior, minha função exige ir às corridas. Estar envolvido em conversas com os engenheiros, pilotos e a Pirelli é importante, pois vou reiterar o ponto acima: a compreensão do que está acontecendo em cada momento do fim de semana é o que torna um Engenheiro de Estratégia bem-sucedido.

Antes dessa função, trabalhei no suporte de corrida por sete anos, o que me permitiu construir minha compreensão e experiência em um ambiente de baixa pressão. Isso me preparou para as demandas crescentes que são exigidas no circuito.

Trabalhando com um amplo escopo de pessoas em toda a equipe, a confiança é um grande fator em meu trabalho e é o entendimento e a experiência adquirida em uma função de fábrica que leva vários anos antes de permitir a transição para um cargo na pista.

Como é um dia de trabalho para um engenheiro de estratégia?

Não existe um dia normal. A maior parte do trabalho é baseado em computador, mas se for trabalhar com o pitcrew em pitstops, será necessário algum tempo para conversar com eles. Uma vez iniciada a temporada, a função geral gira em torno da preparação para o próximo evento ou da análise do anterior. Quando chega o fim de semana da corrida, a quinta-feira geralmente envolve garantir que tudo esteja preparado. Sexta-feira é um longo dia com duas sessões de prática e análise depois disso, geralmente nos levando até o toque de recolher para terminar.

Sábado é mais um longo dia para um Engenheiro de Estratégia, pois temos uma noite de trabalho pela frente, analisando todos os cenários possíveis, planejando a prova e garantindo que eles estejam preparados para o dia seguinte. Domingo é um dia estressante, mas excitante, com decisões rápidas e alertas frequentemente exigidos, e esperando que o dever de casa feito no sábado à noite tenha sido o suficiente!

