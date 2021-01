F1: Provas europeias devem começar mais cedo em 2021

A Fórmula 1 deve voltar a ter o horário das 14h para o início das corridas europeias deste ano, com fontes dizendo que a mudança provavelmente será aprovada pelas equipes em breve.

Desde 2018, a F1 teve largadas em sua maioria às 15h10, horários locais. A mudança foi provocada como parte de um impulso dos proprietários de F1, a Liberty Media, para tentar aumentar a audiência na televisão.

Havia o sentimento de que a mudança das corridas para começar 10 minutos após a hora seria melhor para as mídias ao vivo, já que eles poderiam agendar sua programação pré-corrida para começar na ‘hora cheia’, um pouco antes do início da ação.

Uma mudança da programação das 14h para as 15h também foi provocada porque parecia que iria impulsionar a audiência da televisão norte-americana.

Na ocasião, um comunicado da F1 dizia: “Algumas emissoras costumam ir ao ar exatamente na hora certa, perdendo a tensão e a emoção que caracterizam os minutos antes do início de cada GP.”

"Graças a esta mudança, os telespectadores serão trazidos para mais perto das equipes e dos pilotos e desfrutarão totalmente do espetáculo oferecido pouco antes de as luzes vermelhas se apagarem."

Embora a mudança possa ter trazido alguns pequenos benefícios, não era particularmente popular nos círculos da F1.

Corridas às 15 horas significava que o pessoal, já sendo levado ao limite por um número crescente de eventos, tinha menos tempo para empacotar os equipamentos após as provas.

O Motorsport.com apurou que a F1 propôs às equipes que, a partir desta temporada, os horários de largada voltem ao horário das 14h em eventos em fuso horário europeu, isto é, às 9h no horário de Brasília.

Os primeiros indícios sugerem que todas as equipes são a favor da mudança, que deve ser formalmente homologada em breve.

Os horários exatos de início das corridas que não acontecem no fuso horário europeu serão de acordo para atender as audiências de cada local.

