Após o anúncio de que Sebastian Vettel se aposentará da Fórmula 1 no fim da temporada 2022, o paddock da categoria imediatamente começou a especular quem assumirá a vaga do alemão na Aston Martin.

E um dos nomes citados foi o de Mick Schumacher, germânico da Haas. Vettel, então, foi questionado sobre a possibilidade de sua vaga no time britânico ficar com o filho de Michael Schumacher.

Segundo o tetracampeão mundial, que atua como uma espécie de tutor de Mick na F1, o jovem alemão tem talento para correr na Aston, que também seria uma boa equipe para o futuro de Schumacher na categoria.

Entretanto, Vettel fez questão de dizer que não tem influência na escolha a ser feita pelo dono da escuderia de Silverstone, Lawrence Stroll. Os outros candidatos especulados são o alemão Nico Hulkenberg, o espanhol Fernando Alonso, o tailandês Alex Albon e o australiano Daniel Ricciardo.

Vettel disse: "Obviamente falei com Lawrence e tivemos um papo bem breve sobre quem pode ficar com a vaga. Eu tenho a minha opinião... Quero dizer, tenho Mick em alta estima, mas não sou inteiramente 'objetivo' [sobre Schumacher], pois sou muito próximo dele. Mas é um grande piloto."

"E ele aprende, segue aprendendo enquanto outros entram em estagnação ou param de progredir. Então, ele tem qualidades, mas também ainda é muito jovem, não tendo tanta experiência assim. Não sei, não é minha a decisão. Se questionado, darei minha opinião e não voltarei atrás, mas, no fim das contas, é a equipe que tomará essa decisão", explicou Vettel, que chegou à Aston Martin no começo de 2021.

Já Schumacher, quando questionado sobre as palavras de Vettel, disse: "Meu foco está no momento atual e, o que o futuro nos reservar, nós veremos. Eu nunca digo nunca, mas, você sabe, meu foco neste momento está em Budapeste com a Haas."

