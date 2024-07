F1: Hamilton cai no choro após vencer GP da Grã-Bretanha

Lewis Hamilton não conseguiu segurar as lágrimas após vencer o GP da Grã-Bretanha de Fórmula 1 neste domingo.

Sem vencer desde 2021, o britânico aproveitou o bom momento da Mercedes na corrida, o segundo lugar conquistado na classificação e converteu em vitória. Após cruzar a linha de chegada, o heptacampeão caiu em lágrimas e não conseguiu segurar a emoção.

Antes mesmo de colocar o carro no parc femme, já era possível ouvir a voz emocionada e embargada do piloto da Mercedes.

Bono: Isso significa muito para todos nós

Lewis: Eu te amo, Bono

Ao descer do carro, outro momento marcante fez com que o britânico caísse em lágrimas: o abraço no pai.

Com essa vitória, Hamillton fatura a 104ª vitória, sendo a última em Silverstone com a Mercedes, uma vez que o piloto está de mudança à Ferrari na próxima temporada.

F1 AO VIVO: HAMILTON DÁ SHOW EM CASA após TROCAÇÃO com MCLAREN; Verstappen P2 e Norris P3

F aça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Verstappen x Norris: nasce uma nova guerra na Fórmula 1? Ouça debate

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!