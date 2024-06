F1 VÍDEO: Top 3 do GP da Áustria ri com batida entre Lando e Max

Diz o ditado que enquanto uns choram, outros vendem lenços. E para Russell, Piastri e Sainz, hoje foi dia de vender lenços. Enquanto aguardavam o início da cerimônia do pódio, a transmissão da F1 mostrou que o top 3 do GP da Áustria riu com a batida entre Verstappen e Norris.

Apesar de rir, Russell, que herdou a vitória com a briga entre Lando e Max, disse que eles não deveriam estar rindo. "Depois de ontem, tenho certeza que o Norris está pistola".

Já para os pilotos envolvidos, nenhum motivo para rir. Norris declarou que vai perder o respeito por Max se este não reconhecer os erros. Já Max afirmou que sabia o que estava fazendo na situação. Lando ainda incluiu que o acidente danificou partes importantes e ele não sabe ser terá peças novas para a corrida em Silverstone, no próximo fim de semana.

VERSTAPPEN E NORRIS BATEM, RUSSELL VENCE GP! Christian Fittipaldi e Vitor Genz debatem F1 na Áustria

F aça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #288 – A McLaren realmente chegou? Briatore arrumará Alpine com motores Mercedes?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!