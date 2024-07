Christian Horner, chefe de equipe da Red Bull, acabou apontando o dedo para Lando Norris na batida entre o inglês da McLaren e Max Verstappen, piloto da marca de energéticos. Para Horner, em entrevista para a Sky, ainda que os dois sejam pilotos competitivos, Norris "abriu os cotovelos" na disputa com Max — uma expressão inglesa para dizer que alguém forçou outro para fora do caminho.

"Eles são pilotos duros. Lando estava com os ombros muito para fora. Eles já tiveram toques antes e no fim [a batida] foi custosa para os dois", disse Horner. O chefe da Red Bull destacou ainda que Lando estava pressionado pelos avisos de limites da pista.

"Para mim, pareceu que havia bastante espaço de pista para o Lando e ele já tinha as violações de quatro aviso de limite de pista. Bem, voltaremos no próximo fim de semana", comentou Horner, que achou a penalidade à Max muito dura.

Sobre o pit stop ruim de Max Verstappen, que demorou 6s7 e deu espaço para que Lando Norris se aproximasse do tricampeão, Horner afirma que esta não foi responsável pela derrota no GP da Áustria —país sede da Red Bull e no autódromo de propriedade da marca.

O entrevistador ainda brincou que a Red Bull deixou a vitória cair para Toto Wolff, chefe da Mercedes. Porém, Horner parabenizou George Russell pela P1 na Áustria, e não a rival.

