O ex-chefe da Mercedes High Performance Powertrains, Andy Cowell, substituirá Mike Krack como chefe da equipe da Aston Martin na Fórmula 1, anunciou o time nesta sexta-feira (10).

Como parte de uma reestruturação mais ampla, a Aston Martin está estabelecendo uma divisão de trabalho mais clara entre as operações de pista e de fábrica.

O ex-chefe da equipe, Krack, agora atuará como diretor de pista após pouco menos de três anos em sua função anterior.

"Para oferecer o melhor desempenho do carro de corrida, os Departamentos de Aerodinâmica, Engenharia e Desempenho da equipe evoluíram para se tornarem equipes separadas e dedicadas de pista e do AMR Technology Campus, ambas se reportando a Andy", disse uma declaração da equipe.

Enrico Cardile, recrutado da Ferrari como diretor técnico, assumirá o comando do desenvolvimento de fábrica quando seu período de licença terminar.

"A equipe baseada no AMR Technology Campus será liderada pelo novo Diretor Técnico da equipe, Enrico Cardile, com uma equipe que agora pode focar 100% do seu tempo no desafio de engenhosidade competitiva de criar um novo carro de corrida", disse a declaração da Aston Martin.

"Enrico supervisionará a arquitetura, o design e a construção de novos carros."

Em uma reorganização da gestão anterior, Dan Fallows, contratado da Red Bull como diretor técnico em 2022, saiu em novembro passado.

Martin Whitmarsh, Group CEO, Aston Martin Performance Technologies, Dan Fallows, Technical Director, Aston Martin F1 Team, Andy Cowell, Group CEO, Aston Martin F1 Team, Mike Krack, Team Principal, Aston Martin F1 Team, Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team, Adrian Newey, Lawrence Stroll, Owner, Aston Martin F1 Team, Lance Stroll, Aston Martin F1 Team, Tom McCullough, Performance Director, Aston Martin F1 Team, and Andy Stevenson, Sporting Director, Aston Martin F1 Team Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Também não está claro o futuro mandato do diretor de desempenho Tom McCullough, que "permanecerá no Grupo em uma posição de liderança".

McCullough está na equipe há mais de uma década, tendo ingressado da Sauber em 2014, quando o esquadrão de Silverstone era conhecido como Force India. Entende-se que ele supervisionará outras atividades de corrida da Aston Martin.

Como o trabalho de McCullough era maximizar o desempenho do carro na pista, essa função foi substituída pela nova posição de Krack.

"Passei os últimos três meses entendendo e avaliando nosso desempenho", disse Cowell, "e fiquei incrivelmente impressionado com a dedicação, comprometimento e trabalho duro desta equipe.

"Com a conclusão do AMR Technology Campus e nossa transição em 2026 para uma equipe de trabalho completa, ao lado de nossos parceiros estratégicos Honda e Aramco, estamos em uma jornada para nos tornarmos uma equipe vencedora do campeonato.

"Essas mudanças organizacionais são uma evolução natural dos planos plurianuais que programamos fazer e estou incrivelmente animado com o futuro."

