Futuro de Carlos Sainz ainda parece incerto na Fórmula 1, isso porque o piloto deixará a Ferrari ao fim da temporada e será substituído por Lewis Hamilton, mas, até o momento, não confirmou nenhuma nova equipe.

Mercedes, Audi, que chegará a categoria em 2026, substituindo a Sauber, Alpine e Williams entraram na batalha para fechar acordo com o espanhol. Porém, ao que tudo indica, é a equipe norte-americana que está mais esperançosa de alcançar o objetivo. O time não faz questão de esconder que deseja Sainz ao lado de Alexander Albon em 2025.

James Vowles, chefe da Williams, se mostrou bastante esperançoso durante o GP da Bélgica, acreditando que eles estão próximos de conseguir firmar acordo com Carlos. É importante ressaltar que Albon tem mostrado bons resultados com o carro e, apesar de ainda batalhar para sair do meio do grid, o tailandês conseguiu garantir alguns pontos para a equipe.

Ao ser questionado qual seria o avanço das negociações em comparação com a Alpine ou a Audi, Vowles se mostrou bastante confiante com a movimentação que estaria acontecendo fora das câmeras.

“De 100%? Eu diria que estamos 50% próximos. O quão confiante eu estou? Eu acho que as circunstâncias estão a nosso favor.”

O chefe da Williams já tinha deixado claro que gostaria de definir o piloto para segundo assento antes da pausa de agosto. Agora, James tem poucos dias para conseguir o feito após o fim do GP da Bélgica.

“Eu impus um limite e eu espero que seja um dos que nós iremos manter.”

A demora de Sainz parece estar deixando as equipes frustradas, já que o piloto não quer se apressar e acabar se arrependendo da decisão durante a temporada. Porém, Vowles disse que entende a situação que o espanhol vive:

“Ele tem algumas das maiores montadoras desejando fechar acordo com ele. Isso é difícil de ignorar. Uma dessas equipes foi com a qual seu pai venceu. Ele tem uma equipe [Alpine] que tem sido melhor do que nós. E, de novo, isso é difícil de ignorar.”

O chefe de equipe ainda compartilhou quais foram as palavras de Sainz para justificar a demora para tomar uma decisão. O espanhol teria dito que “quer se comprometer de coração e alma” e, dessa maneira, “não pode ter dúvidas”.

Vowles ainda tem o nome de Valtteri Bottas na mesa, sendo um possível candidato para ocupar a vaga ao lado de Albon. Mas, ao que tudo indica, Sainz ainda é a primeira opção, mesmo com toda a demora.

“Eu quero excelência para a equipe”, iniciou ao ser questionado se Bottas ou Andrea Kimi Antonelli seriam outras opções. “Eu quero trazer vitórias para a equipe. Eu quero pilotos que sejam líderes. Então, entre todos esses, o nome que está no topo da lista, e eu tenho falado desde o início e irei me manter nisso, é Carlos.”

Pouco antes do GP da Bélgica, começaram a se espalhar notícias que o piloto espanhol iria exigir uma cláusula que permitira sua saída da equipe caso uma vaga na Mercedes ou na Red Bull surgisse. Ao responder à pergunta, Vowles negou que tal negociação tenha sido levantada.

“Existem apenas algumas poucas pessoas no mundo que sabem o que nós estamos conversando. Nem mesmo algumas pessoas na equipe sabem. E com certeza os jornalistas fora do motorhome não sabem nada.”

