F1: Marko exalta Piastri após GP apagado de Norris na Bélgica

Conselheiro de automobilismo da Red Bull na Fórmula 1, Helmut Marko admitiu preocupação com o fato de que o holandês Max Verstappen não vence há quatro corridas, mas aproveitou para 'mandar recado' para o inglês Lando Norris, da McLaren, após o GP da Bélgica, ao omitir o piloto rival em seus elogios.

A 'fustigada' veio em forma de exaltação ao companheiro de Norris, o australiano Oscar Piastri, que venceu o GP da Hungria e chegou em segundo o Spa-Francorchamps. "Oscar parece estar melhorando a cada corrida e parece ser o piloto mentalmente mais forte", observou o dirigente austríaco.

"Não vi nenhum erro dele, embora [Carlos] Sainz (espanhol da Ferrari) tenha cometido erros, então só os pilotos da Mercedes (os britânicos Lewis Hamilton e George Russell), Max e Piastri, não cometeram erros", disse Marko. Norris, por sua vez, errou na largada e foi criticado pelo chefe da McLaren.

Lando errou na largada, da qual saiu de quarto e caiu para sétimo, e a partir daí prejudicou sua prova na Floresta das Ardenas. O britânico ficou atrás de Verstappen, que segurou o ataque do rival na reta final da disputa. A F1 retorna em 25 de agosto com o GP da Holanda.

