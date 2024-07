Max Verstappen disse que o final de semana do companheiro de equipe, Sergio Pérez, foi positivo e que a Red Bull deve focar em melhorar o carro, e não na permanência ou não do mexicano. Verstappen terminou em quarto lugar no GP da Bélgica de Fórmula 1 de 2024, enquanto Pérez terminou em sétimo lugar, posição que gera ainda mais dúvidas sobre o seu assento na equipe austríaca.

O holandês largou com Checo Pérez na sua frente no início da corrida. A Red Bull não emitiu ordens de equipe e permitiu que o mexicano defendesse sua posição, embora não tenha conseguido resistir ao tricampeão por muito tempo.

Questionado sobre se Pérez deveria manter sua posição como companheiro de equipe, Verstappen disse que a verdadeira questão não deveria ser essa, mas sim como lidar com as dificuldades que o RB20 enfrenta agora e que também estão complicando a luta pelo campeonato, enquanto o mexicano está fora do ritmo.

"Acho que temos que nos concentrar no carro, é nisso que temos que nos concentrar, porque se você olhar para o fim de semana de Checo, eu diria que foi muito positivo. É claro que a corrida só mostra que ainda temos dificuldades com os pneus, em termos de vida útil. Portanto, acho que essa deve ser a nossa principal prioridade".

Verstappen também foi questionado após a corrida se talvez a Red Bull devesse ter ordenado que o mexicano cedesse sua posição mais cedo, ao que o holandês respondeu que não via sentido, já que seu companheiro de equipe também estava lutando por seus próprios interesses.

"Não. Não acho que seja justo para ele também. Porque ele também está fazendo sua própria corrida. Portanto, acho que fizemos a coisa certa", disse o holandês, que admitiu que "não acho que isso teria influenciado muito minha carreira".

