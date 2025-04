Jack Doohan sofreu um forte acidente na primeira parte do segundo treino livre do GP do Japão, no qual praticamente destruiu o lado esquerdo de seu Alpine A525. A equipe francesa de Fórmula 1 admitiu que terá custos milionários para consertar o carro.

O piloto australiano perdeu o controle do carro assim que começou a virar na curva 1 do circuito japonês, naquele que foi seu primeiro treino do dia, depois de entregar o carro a Ryo Hirakawa, um dos pilotos reservas da Alpine neste ano, no treino de abertura.

Doohan bateu violentamente na proteção de pneus e o carro acabou seriamente detonado, embora o piloto felizmente não tenha se ferido e esteja pronto para voltar à pista no sábado para o terceiro treino livre.

Mais tarde, o próprio chefe de equipe, Oliver Oakes, confirmou as suspeitas desencadeadas pelas imagens do acidente: o motivo da saída de pista foi o fato de Doohan não ter fechado o DRS antes de começar a virar.

"Foi um erro de julgamento não fechar o DRS na Curva 1. É algo com que se pode aprender e sei que Jack e a equipe estarão prontos para amanhã. A equipe dele vai trabalhar duro para deixar o carro pronto depois dos danos", disse o britânico.

Franz Tost, ex-chefe de equipe da Racing Bulls de 2006 a 2023, analisou o incidente de Doohan e o classificou como "muito sério", antes de explicar as consequências para a Alpine.

Acidente de Jack Doohan, Alpine Foto de: Sam Bagnall / Motorsport Images

"Eu realmente não entendo isso. Quando você ouve o som do motor, é como se ele tivesse levantado por pouco", começou Tost no canal de TV austríaco ORF, onde ele foi comentarista convidado na sexta-feira.

"E nessa curva, especialmente durante essa fase da sessão, você tem que frear. Você não pode entrar naquela velocidade. É preciso frear mais cedo. Mas você não vê nenhuma desaceleração, por qualquer motivo. Estou completamente perplexo. Se foi um erro de direção, então foi um erro muito grave, devo dizer", disse ele.

Com sua experiência de quase duas décadas à frente de uma equipe de F1, Tost conseguiu fazer uma análise precisa dos problemas que a Alpine enfrentará com um acidente tão grave quanto o de Doohan na sexta-feira em Suzuka, e espera que a equipe de Enstone seja afetada no desenvolvimento de seu monoposto.

"É um acidente extremamente caro, estamos falando de uma perda total [do carro]", disse o austríaco.

"Esperamos que o monocoque ainda possa ser usado. Mas toda a traseira foi destruída. E, como todos nós sabemos, há um limite orçamentário. Portanto, esse custo afeta você diretamente. Esse dinheiro fará falta durante o desenvolvimento da temporada. Estamos falando de algumas centenas de milhares de euros em danos, que poderiam ser usados para fazer duas ou três melhorias".

"Se for possível reutilizar o monocoque e também a caixa de câmbio - e não tenho certeza disso -, o restante, incluindo a suspensão, custaria entre 300 mil e 400 mil euros. Se a caixa de câmbio e o monocoque também forem perdidos, o custo pode chegar a 1,5 milhão de euros [mais de R$ 9,292 milhões]", concluiu.

Enquanto isso, a Alpine confirmou ao Motorsport.com que tem as peças necessárias para consertar o carro em Suzuka e deixá-lo pronto para o GP do Japão no sábado.

