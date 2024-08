F1 - Vasseur: 'Hamilton marca mais pontos do que Russell'

O chefe da equipe da Ferrari, Fred Vasseur, falou à Sky Italia sobre o desempenho de Lewis Hamilton e seu impacto na Mercedes, após vitória na Fórmula 1.

Hamilton, que recebeu a bandeira quadriculada em segundo lugar, atrás de George Russell, no GP da Bélgica, passou para o primeiro lugar depois que seu companheiro de equipe foi desclassificado, conquistando a 105ª vitória de sua carreira.

O heptacampeão da F1, que competirá pela Ferrari desde o início da temporada, impressionou o chefe de equipe da Ferrari, Fred Vasseur, com sua forma atual.

Falando sobre a forma atual de Hamilton e o que ele pode trazer para a Ferrari, Vasseur disse: "Certamente conhecemos os aspectos positivos da vinda de Lewis para a Ferrari". "Por exemplo, sua grande experiência na F1".

"Além disso, desde o início da temporada, todo mundo tem dito que Russell é mais rápido que Hamilton, mas no momento é ele quem traz mais pontos para a Mercedes". "Portanto, acho que ele é um bom ponto de referência em termos de eficiência".

