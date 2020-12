A Williams oficializou nesta quinta (17) novidades na estrutura da organização da equipe de Fórmula 1. Entre as novidades, tivemos a oficialização de Simon Roberts como chefe de equipe, enquanto o ex-CEO da McLaren, Jost Capito, assumirá o cargo dentro da marca.

Roberts havia assumido o cargo interinamente após a saída de Claire Williams, dias após a confirmação da venda da equipe para a Dorilton Capital e agora assume a titularidade da função. Ele responderá a Capito, que por sua vez responderá ao chefe da Dorilton e presidente-executivo da Williams Matthew Savage.

Capito tem um currículo extenso na área, tendo trabalhado para várias montadoras e equipes de F1 em várias funções.

Um piloto de motos que já competiu no rally Paris-Dakar, ele trabalhou com a BMW no final dos anos 1980 como engenheiro de desenvolvimento de motores antes de ir para a Porsche, assumindo uma função de gerenciamento nos programas de automobilismo em 1989.

Ele foi para a Sauber em 1996 como membro do comitê de gerenciamento, tornando-se chefe de operações dois anos depois. Ele seguiu com a equipe por cinco anos, desenvolvendo relacionamentos com marcas como Ford, Petronas e Red Bull.

Em outubro de 2001, foi para a Ford, como diretor de engenharia de veículos especiais, passando uma década com a montadora em diversos cargos, tornando-se eventualmente diretor global de veículos de performance e desenvolvimento de negócios no esporte a motor.

Em maio de 2012, passou a ser chefe da Volkswagen Motorsport, supervisionando o bem-sucedido programa no Mundial de Rally, antes de assumir o cargo de CEO da McLaren em setembro de 2016. Porém ele ficou apenas cinco meses neste cargo.

Capito voltou à Volkswagen em junho de 2017 para gerenciar a divisão de performance antes de sair em outubro.

"É uma honra para mim me unir à Williams Racing durante esses tempos emocionantes e desafiadores para a equipe e a F1", disse Capito. "É uma honra fazer parte do futuro dessa equipe histórica, que carrega um nome importante para o esporte. Então assumo esse desafio com grande respeito".

Savage acrescentou: "Ele é um indivíduo competitivo e com muita experiência, que já construiu equipes vencedoras. Ele entende a herança da Williams e trabalhará com a equipe em busca de nosso objetivo de voltar ao topo do grid".

Nova parceria com ThePlayer.com, a melhor opção para apostas e diversão no Brasil

Registre-se gratuitamente no ThePlayer.com e acompanhe tudo sobre Fórmula 1 e outros esportes! Você confere o melhor conteúdo sobre o mundo das apostas e fica por dentro das dicas que vão te render muita diversão e também promoções exclusivas. Venha com a gente!

Kvyat fora da AlphaTauri! ENTENDA o impacto da mudança e VEJA como está o mercado da F1 21

PODCAST: Como ficará marcada a temporada de 2020 da F1?