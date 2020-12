O tricampeão mundial de Fórmula 1 Jackie Stewart revelou uma história curiosa de sua vida: como ele foi fundamental para que o diretor Steven Spielberg pudesse filmar uma cena crucial do longa Indiana Jones e a Última Cruzada, terceira produção da clássica série do cinema.

Spielberg teve a permissão negada para filmar o final do filme, o último da trilogia original, no sítio arqueológico de Petra, na Jordânia. Porém, após conhecer o diretor em um evento em Gleneagles, no Reino Unido, o tricampeão fez questão de apresentar Spielberg ao Rei Hussein da Jordânia, que também estava presente.

Esse encontro foi essencial para que o diretor recebesse a permissão para fazer as filmagens in loco, que foram realizadas em agosto de 1988, antes do lançamento do longa em setembro do ano seguinte.

O Templo Al-Khazneh, também conhecido como Tesouro, serviu como o templo que guardava o Santo Graal que era o objeto de busca de Indiana Jones. O elenco e produção do filme, que incluía Harrison Ford e Sean Connery, foram recebidos como convidados da família real da Jordânia.

Stewart relembrou a história em uma conversa online com sua amiga de longa data, a Princesa Anne, filha da Rainha Elizabeth, como parte de uma série de vídeos que o tricampeão está fazendo para sua instituição de caridade, "Correndo contra a Demência".

Durante a discussão, Stewart relembrou os eventos em Gleneagles, que arrecadaram somas consideráveis para caridade.

"Tenho em algum lugar uma lista de pessoas que estavam presentes, em um dos últimos eventos. Claro, você mesma estava lá. Metade da família real estava lá, na verdade. E havia uma equipe de atletas, um pessoal mais rico. E todos colaboraram!".

"Estou olhando aqui agora. Harrison Ford, Steven Spielberg, Barry Gibb [Bee Gees], Sean Connery, Rod Laver [Tenista], Wayne Gretzky [Hóquei], Willie Carson [Jóquei], Kiri te Kanawa [Soprano Lírica]".

"Quando Steven Spielberg, ele estava rodeado de seguranças, porque é americano. Por outro lado, os seguranças da família real eram bem discretos, mas eles estavam ali. Fui falar com ele, agredecer pela presença no evento. E ele começou a olhar por cima do meu ombro, e eu ficava pensando o que eu havia feito para merecer isso".

"E, de repente, ele me diz: 'Desculpa, mas aquele é o Rei Hussein da Jordânia?'. E eu disse que sim, era ele. Ele me contou a história, que estavam buscando permissão para filmar em Petra com Sean e Harrison Ford, mas a permissão havia sido negada".

"E eu disse: 'Por que você não fala com ele?'. E os apresentei. Bingo! Ele conseguiu a permissão e, depois disso, estava bem mais feliz".

Stewart também falou sobre o papel da "Correndo contra a Demência", que foi fundada após sua esposa, Helen, ter sido diagnosticada com a doença. A organização visa usar a velocidade de desenvolvimento vista nas corridas para ajudar a encontrar tratamentos.

"Para a Helen, é um momento difícil, como vocês sabem. Ela tem demência. Uma em cada três pessoas no mundo morrerá com demência, e, atualmente, mais pessoas morrem com demência do que outras doenças".

"Estamos usando o esporte para os jovens pesquisadores. Porque no esporte todos estão desesperados para vencer. E ninguém se lembra de quem vem em segundo. E no esporte a motor, a velocidade de mudança é maior do que qualquer outra coisa que eu conheça. Então estamos usando isso para esses novos pesquisadores que temos".

