F1: Williams revela layout do FW45, com patrocínio da Gulf; veja

Na manhã desta segunda-feira, a Williams revelou o layout de seu carro para a temporada 2023 da Fórmula 1, além de apresentar seu novo piloto Logan Sargeant, norte-americano que substituiu o canadense Nicholas Latifi ao lado do anglo-tailandês Alexander Albon.

O lançamento do FW45 aconteceu na fábrica da equipe em Grove, na Inglaterra, onde o time britânico revelou seu esquema de cores para o próximo campeonato. A versão definitiva do carro será vista apenas na pista.

Na próxima segunda-feira, 13, Albon e Sargeant guiarão o modelo pela primeira vez no shakedown da escuderia em Silverstone. De todo modo, o layout se assemelha bastante àquele que encerrou 2022.

Agora, porém, com pequenas diferenças na superfície superior, frente ao approach majoritariamente preto, por causa da fibra de carbono, que se viu no ano passado, em função da busca da Williams pelo peso mínimo.

No evento, a pintura foi mostrada sobre um modelo FW44, tendo como destaque o novo patrocínio da Gulf International, empresa de óleo que será uma das parceiras da Williams após período 'aliada' à McLaren.

A Williams descreve o layout do FW45 como uma "evolução" daquilo que adornava o FW44, com destaque para as cores vermelha e azul, "incorporando a empolgante nova era" do time sob a gestão da Dorilton Capital, que comprou a equipe da família de Sir Frank Williams.

Embora não tenha mostrado o FW45 'real', a Williams descreveu o 'todo' do novo carro como uma evolução do anterior, embora tenha um sidepod "pesadamente evoluído", com "modificações no arranjo da suspensão dianteira e também consideráveis superfícies de aerodinâmica externa". Segundo a escuderia, o carro de 2023 será "mais eficiente aerodinamicamente" com "mais downforce geral e melhorias na dirigibilidade".

O desenho do FW45 foi revelado por James Matthews, membro da diretoria da Williams, e o CEO da Gulf, Mike Jones, além de Albon, Sargeant e a piloto da academia Jamie Chadwick, multicampeã da W Series e competidora da Indy NXT, antiga Indy Lights, em 2023.

Recém-anunciado como novo chefe da Williams em substituição a Jost Capito, James Vowles não esteve presente pois ainda está concluindo sua saída da Mercedes, onde era um de diretor de ponta na estrutura comandada por Toto Wolff.

De qualquer forma, Albon se manifestou: "Estou muito empolgado para começar outro ano com o time. O carro parece ótimo e estará na pista em breve em Silverstone. A equipe trabalhou muito duro no ano passado e na intertemporada para melhorar áreas-chave do carro, a fim de maximizar o trabalho para extrairmos o melhor possível do carro para 2023, então estou ansioso para ver o que o FW45 pode fazer. Além disso, damos boas vindas aos nossos novos parceiros, é ótimo tê-los juntos".

Sargeant, por sua vez, disse estar "muito animado para a temporada após uma intertemporada que, para mim, pareceu bem longa. Estou super motivado e trabalhamos duro, o carro parece impressionante e isso mostra nosso grande esforço, então estou ansioso para Silverstone".

