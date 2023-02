Carregar reprodutor de áudio

George Russell explicou como um comentário feito 'no calor da emoção' criticando Mick Schumacher no ano passado se tornou uma 'polêmica' mostrou como ele está mais sob os holofotes na Fórmula 1 desde que chegou a Mercedes.

O momento aconteceu durante o GP de Singapura quando o britânico questionou por que Schumacher estava sendo tão agressivo em uma batalha por posição. “Schumacher está defendendo como se fosse a corrida de sua vida, caramba”, declarou Russell em um determinado ponto, quando a luta acabou em um toque.

Depois de sua primeira temporada na Mercedes, George Russell disse que aquele momento com Mick provou a ele que há ações que ele toma agora que nunca teriam sido notadas quando ele estava correndo mais abaixo no grid. “Essas são coisas que fazem parte da experiência quando você está na frente”, disse Russell. “Tudo está sob o microscópio e esse tipo de comentário no ano passado não teria sido percebido."

“Mas acho que há duas partes nisso: uma, é lutar contra o seu caso; mas dois, é você apenas tentando descarregar algumas frustrações e às vezes você esquece que está falando com o mundo inteiro.”

Russell acredita que a mensagem de rádio também tinha um tom mais agressivo do que o normal. “Meu comentário com Mick foi mais frustração da minha parte”, acrescentou. “Viajei para o outro lado do mundo, me esforcei muito na corrida e estava lutando fora dos pontos. Estava frustrado, estava chateado e qualquer pessoa que esteja frustrada ou chateada, fisicamente exausta, ficará um pouco emocionado no calor do momento."

No entanto, o britânico da Mercedes disse que agora havia aceitado o fato de que, como alguém que luta pelas vitórias na F1, tudo o que ele disser é propriedade pública. “Isso faz parte da minha experiência de, primeiro, controlar essa [frustração] e dois, [pensar] 'preciso dizer isso publicamente?' E acho que esse é um dos desafios desse esporte."

“Você não tem privacidade. Escolhi ser piloto porque meu sonho é ser campeão mundial de Fórmula 1. Meu sonho não é ser famoso, ficar na frente das câmeras de TV todos os dias. Meu trabalho e meu sonho é correr e vencer. Alguns desses comentários são para conseguir isso, esquecendo que existem milhões e milhões de pessoas assistindo em casa e cada palavra está sendo anotada.

“Isso também é uma experiência para mim. Como eu disse, provavelmente fiz muitos comentários como esse anteriormente no rádio, mas ninguém deu a mínima.”

