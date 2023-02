Carregar reprodutor de áudio

A Williams lançou a pintura do seu carro para a temporada de 2023 da Fórmula 1 e exibiu também sua nova parceria de 'peso': com a Gulf, uma das principais companhias de petróleo do mundo que estava com a McLaren até o fim de 2022 antes de se mudar para o time inglês.

Depois que o contrato de patrocínio da Gulf com o time de Woking chegou ao fim no ano passado, a gigante do petróleo mudou para a Williams – com seus logotipos aparecendo na asa traseira e no nariz do carro-chefe da equipe em 2023. Embora a presença de sua marca possa não parecer tão grande quanto na McLaren, que foi ajudada pelas cores do carro, o time inglês diz que a escala total do envolvimento da marca ficará mais clara nos finais de semana de corrida.

E, com a parceria ainda em seu início, a companhia ainda está contemplando oportunidades para causar o tipo de impacto que causaram em Mônaco em 2021 com a equipe de Zak Brown quando executou uma pintura sob medida. Questionado pelo Motorsport.com sobre se a ideia de um esquema de cores completo estava sendo considerado, o CEO da Gulf Oil International, Mike Jones, disse: “Claro, qualquer coisa que fizermos no futuro terá que ser maior e melhor do que antes.

“Temos muitos fãs em todo o mundo, temos muitos pedidos para nossa pintura. Queremos que seja especial. Estamos lançando uma série de planos de ativação centrados no torcedor. Sempre sentimos que o Gulf é o favorito dos fãs e nós realmente queremos que eles façam parte disso. Então, é claro, estamos procurando soluções diferentes, em todo o espectro da Fórmula 1 e lançaremos nossos planos de ativação em um futuro próximo.”

O diretor comercial da Williams, James Bower, disse que o esquadrão baseado em Grove lançaria uma série de iniciativas baseadas no envolvimento da Gulf.

“Concordamos com uma presença que durará toda a temporada e você viu isso hoje”, disse ele no lançamento da pintura do FW45. “Achamos que isso será muito eficaz. Você acabou de ver o carro, mas há outros pontos de contato em toda a equipe."

"Você pode pensar em momentos-chave em um fim de semana de corrida, portanto, estamos muito preocupados em como pegamos esses ativos e os damos vida. Acho que há potencial para que essas coisas cresçam, como disse Mike, em uma ativação mais ampla dos fãs. Então, o que foi visto hoje é realmente apenas o começo e haverá mais desdobramentos à medida que a equipe estiver na pista e realmente operando durante a temporada.”

Jones disse que a mudança da Gulf para a Williams surgiu depois que sua empresa e a McLaren sentiram que seu relacionamento havia chegado a uma conclusão natural.

"Tivemos uma ótima parceria com a McLaren, a pintura de Mônaco foi o auge disso, mas nosso relacionamento chegou a um fim natural, alcançamos tudo o que, provavelmente, poderíamos com eles na Fórmula 1. Então, começamos a olhar o que viria a seguir na Gulf dentro da categoria. explicou.

"Conversamos muito com a Wlliams sobre seus planos, não apenas para 2023, mas para o futuro e realmente acreditamos que eles estão indo na direção certa, tem muita coisa boa acontecendo por aqui. É muito atraente para nós também ter patrocínio em toda a Academia [de pilotos] e nos eSports."

