Toto Wolff, chefe da Mercedes, disse que a batida de Valtteri Bottas no GP da Hungria não impactará a decisão da equipe sobre a segunda vaga de piloto para 2022. Com um assento já ocupado por Lewis Hamilton, a Mercedes está entre manter Bottas ou promover George Russell para o próximo ano.

Russell faz parte do programa de jovens pilotos da equipe desde 2017 e sua performance na F1 é elogiada desde a sua estreia na Williams, em 2019. Na última corrida, o inglês conquistou o melhor resultado da sua carreira, um oitavo lugar. Esse resultado veio após duas batidas na curva 1 de Hungaroring, uma delas causada por Bottas. Sete carros foram envolvidos nesses incidentes.

O piloto da Mercedes errou o ponto de frenagem e acertou a traseira da McLaren de Lando Norris, que na sequência foi empurrado para a Red Bull de Max Verstappen. Já o carro de Bottas foi em direção ao carro de Sergio Perez. Com exceção de Verstappen, todos os pilotos tiveram que abandonar a corrida devido aos danos dos carros.

O erro levou à críticas de Norris, que disse não esperar algo assim dos melhores pilotos da F1. Bottas se desculpou do ocorrido e aceitou toda a culpa sobre o acidente. Ele foi punido com cinco posições no grid de largada do GP da Bélgica.

Entretanto, o seu chefe na Mercedes, Wolff, esclareceu que esse erro não impactaria a decisão da equipe sobre a vaga aberta para 2022. "Foi um erro infeliz com grandes consequências, disse patrão. "Ele foi sanduichado por dois carros na frente, perdeu todo o downforce e então já era tarde demais. Isso não influenciará a nossa decisão".

Bottas se sentiu desapontado após o terceiro abandono na temporada de 2021, tendo batido com Russell na pista molhada de Ímola e perdido um segundo lugar em Mônaco devido à porca da roda que ficou presa, impedindo a troca de pneu durante o pit stop.

O finlandês está em quarto no campeonato de pilotos, com 87 pontos atrás do colega de equipe Hamilton e ainda não venceu nenhuma corrida neste ano.

É esperado que a Mercedes tome a decisão entre Bottas e Russell durante as férias de verão, que será a primeira grande notícia para o mercado de pilotos no próximo ano.