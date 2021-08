Chefe da equipe Mercedes na Fórmula 1, Toto Wolff não tem muitos motivos para sorrir depois do final de semana chuvoso em Spa Francorhamps, sua equipe conquistou apenas sete pontos e meio, e viu a diferença para a rival Red Bull diminuir.

Após a prova Wolff respondeu sobre a corrida belga, e ainda sobre a definição de quem será o companheiro de Lewis Hamilton em 2022.

"Acho que temos todos os motivos para estarmos chateados. Foram atribuídos pontos, ou meio pontos, quando provavelmente era de se esperar que o tempo não melhorasse. Mas é assim que as coisas são. Devemos analisar tudo que aconteceu e fechar o capítulo para esta corrida e seguir em frente. E de certa forma, temos que aplaudir muito os fãs que estão lá há três dias na chuva, que esperaram a corrida acontecer. Mas, como equipe, perdemos alguns pontos e é por isso que temos que seguir em frente."

"Acho que vimos o pódio, então há um resultado. Quer dizer, ainda não. Você sabe, há muitos regulamentos que provavelmente você precisa examinar. Mas acho que quando há um pódio, há um resultado."

Perguntado se a Fórmula 1 poderia ter seguido o exemplo da Nascar e adiar a corrida para segunda-feira, Wolff defendeu a decisão da direção de prova: "Acho que, como você disse, isso nunca aconteceu antes. Então você precisa encarar isso como um dia estranho, onde todos esperávamos ter uma corrida espetacular que não aconteceu. Existe algum aprendizado? Não tenho certeza porque dependemos do clima. Todos se esforçaram para dar início à corrida e por causa da chuva não aconteceu. E talvez voltando à sua pergunta de segunda-feira, acho que teríamos muitos fãs que não estariam aqui pois eles terão que voltar para seus trabalhos amanhã. E teríamos tentado fazer a corrida para os fãs locais e, portanto, isso não teria feito grande diferença para eles."

Já sobre a dupla de pilotos de 2022, o austríaco disse que deve respeitar muitas coisas antes de anunciar a dupla.

"Existe muita coisa envolvidos que devemos respeitar e enquanto os contratos não são assinados, não faz sentido anunciá-lo."

"E não é só a nossa parte, mas há outras partes envolvidas e você tem que agir sempre com respeito e dignidade. A pergunta que me fizeram ontem é se eu decidi. Sim, mas não sou o único envolvido nesta decisão."

Wolff disse ainda que a demora, nada tem haver com o decisão sobre o futuro de Esteban Ocon: "Não, não tem nada a ver com os aprendizados com a situação do Esteban porque lidamos com pessoas em quem confio e respeito. É puramente uma questão de ter todos alinhados e contratos assinados."

