Toto Wolff, chefe da Mercedes, disse que a equipe fez bons progressos no desenvolvimento do carro 2021, mas parou de desenvolver o pacote aerodinâmico há muito tempo.

A Red Bull, que parecia ter um carro mais equilibrado em comparação com a Mercedes no início da temporada, trazia atualizações regulares para o RB16B e parecia aumentar a diferença. Graças a isso, Max Verstappen e Sergio Perez conseguiram cinco vitórias consecutivas.

Mas, com as duas corridas antes das férias de verão como um pesadelo para a Red Bull, a Mercedes terminou à frente da Red Bull tanto nos construtores como nos pilotos.

Na verdade, estava claro que a Red Bull estava à frente da Mercedes nas corridas na Áustria, então Lewis Hamilton encorajou a Mercedes a atualizar.

Enquanto Toto Wolff disse que não houve trabalho de desenvolvimento para o resto do ano, a equipe trouxe um pacote de atualização grande para Silverstone e eles deram um bom passo em frente nesta disputa. Este pacote parece ter aumentado a estabilidade do carro, tornando mais fácil encontrar as configurações certas.

A Red Bull continuará trazendo pequenas atualizações após as férias de verão, mas Wolff afirmou em entrevista que o desenvolvimento aerodinâmico do W12 parou completamente.

"Em termos de melhoria aerodinâmica, interrompemos o desenvolvimento do carro atual há muito tempo", disse Wolff. “O último trabalho de desenvolvimento foi feito na primavera [hemisfério norte] e parou. Em seguida, trouxemos a última atualização que havia sido produzida para Silverstone. Esta atualização funcionou e estamos um passo à frente."

Haverá grandes mudanças no regulamento do próximo ano e as equipes estão tentando encontrar um equilíbrio entre o desenvolvimento dos carros deste ano e do próximo.

Se eles se concentrarem muito no desenvolvimento dos carros deste ano, eles podem ficar para trás no cronograma do próximo. Se eles se concentrarem muito no próximo ano, podem ficar para trás neste ano.

