A pausa de agosto se aproxima e algumas equipes de Fórmula 1 precisam correr para tomar decisões importantes nos próximos dias. Porém, esse não parece ser o caso da Mercedes, que está com uma vaga disponível para 2025, quando Lewis Hamilton deixará o assento para defender a Ferrari.

Toto Wolff, chefe da equipe de Brackley, já deixou claro que tem dois nomes em consideração no momento: Max Verstappen e Andrea Kimi Antonelli. O piloto da Fórmula 2 é uma das opções caso o tricampeão mundial não aceite deixar a Red Bull.

“Sempre considerei a saída de um piloto como uma nova oportunidade para a equipe. Mudar é bom, é preciso aceitá-la. Quando Lewis compartilhou a notícia de sua saída, meu pensamento inicial foi: por que agora e não no meio da temporada? Mas ele sentiu que a decisão era necessária não apenas para o seu progresso, mas também para a equipe”, disse em entrevista ao Autosport Wereld.

O chefe da equipe também disse que não está com pressa para tomar uma decisão, pois não quer se arrepender do nome que escolher quando chegar o momento certo. Antonelli, atualmente, corre na F2 e defende a Prema Racing ao lado de Oliver Bearman, que já está confirmado na HAAS em 2025.

O italiano faz parte do programa de jovens pilotos da Mercedes e tem sido citado por Wolff em diferentes ocasiões como favorito para ser promovido à F1, apesar de ter apenas 17 anos.

“Os critérios para o nosso próximo piloto são simples: queremos o melhor piloto possível e, no momento, a minha primeira opção é Kimi Antonelli”, declarou Toto.

Foto de: Prema Powerteam

O chefe da equipe ainda disse existem riscos em promover Kimi, não pela falta de talento e ritmo, mas sim porque ele estará exposto a uma situação nova, tendo George Russell como companheiro de equipe.

“Claro que existem riscos que não se devem tanto ao talento do piloto, mas sim ao fato de Antonelli enfrentar a competência de Russell, um dos melhores pilotos do grid. Kimi tem muito potencial, sua velocidade e talento estão em um certo nível, só falta experiência”.

Wolff não escondeu que a equipe também avalia a contratação de outros pilotos, apesar do favoritismo de Antonelli. A Mercedes tentou negociações com Carlos Sainz, que deixará a Ferrari em 2025, mas saiu da disputa e parece estar focando todos os seus esforços no jovem piloto italiano e Verstappen.

“Outros pilotos assinavam contrato de um ou dois anos, o que, para nós, não é suficiente, por isso gosto de arriscar com o Antonelli, porque é um risco calculado. Se olharmos para a evolução de Piastri, ele levou um ano e meio para disputar a vitória com seu companheiro de equipe Lando Norris. E queremos provar isso com Kimi”.

Wolff também justificou que a contratação de Antonelli para 2025 seria uma boa opção, já que a FIA, Federação Internacional de Automobilismo, fará mudanças no regulamento para 2026.

Mesmo com a quase certeza da contratação de Kimi, Toto não descarta novas negociações com o tricampeão mundial, apesar de já ter sido rejeitado pelo holandês.

“Um cenário alternativo, é claro, Verstappen, mas no momento não me parece realista. Vou continuar observando o mercado. Não tenho certeza de como as coisas vão evoluir na Red Bull”.

