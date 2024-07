Agora é oficial: o piloto espanhol Carlos Sainz representará a Williams na Fórmula 1 nas próximas temporadas da categoria máxima do automobilismo mundial, como lembrou a postagem do time britânico nas redes sociais.

Após saber que deixaria a Ferrari no início deste ano, com Lewis Hamilton sendo contratado para correr pela Scuderia ao lado de Charles Leclerc, Sainz deliberou sobre seu próximo movimento.

A Williams pensou que sua chance de contratar Sainz havia desaparecido com a oferta surpresa da Alpine ao espanhol na época de sua corrida em casa, em Barcelona, no mês passado, mas, depois que o chefe da equipe James Vowles sugeriu no GP da Bélgica no último fim de semana que ele estava confiante em garantir os serviços de Sainz, o acordo finalmente foi fechado.

Entre o anúncio de Hamilton com a Ferrari, no início de fevereiro, até hoje, o nome de Sainz esteve ligado na Audi, Mercedes, Alpine e a própria Williams, com idas e vindas sobre o destino do espanhol.

A Williams esteve na 'pole position' para a contratação, mas tudo parecia perdido com a Alpine investindo sobre o espanhol, por força da influência de Flavio Briatore.

“Estou muito feliz em anunciar que estarei na Williams Racing a partir de 2025”, disse Sainz. “Não é segredo que o mercado de pilotos deste ano tem sido excepcionalmente complexo por vários motivos e que levei algum tempo para anunciar minha decisão.”

“No entanto, estou totalmente confiante de que a Williams é o lugar certo para continuar minha jornada na F1 e estou extremamente orgulhoso de ingressar em uma equipe tão histórica e bem-sucedida, onde muitos dos meus heróis de infância dirigiram no passado e deixaram sua marca em nosso esporte.”

“O objetivo de trazer a Williams de volta para onde ela pertence, na frente do grid, é um desafio que abraço com entusiasmo e positividade. Estou convencido de que esta equipe tem todos os ingredientes certos para fazer história novamente e, a partir de 1º de janeiro, darei o meu melhor para levar a Williams adiante ao lado de cada membro da equipe.”

“Quero agradecer a James Vowles e a todo o Conselho da Williams por sua confiança e determinação. Sua sólida liderança e convicções desempenharam um papel importante na minha tomada de decisão. Eu realmente acredito que o cerne de cada equipe de sucesso está entre seu pessoal e sua cultura. Williams é sinônimo de herança e corrida pura, as bases do projeto que temos pela frente são muito fortes e estou realmente ansioso para fazer parte dele a partir do ano que vem.”

James Vowles também comentou: "Carlos se juntando à Williams é uma forte declaração de intenções de ambas as partes. ele demonstrou repetidamente que é um dos pilotos mais talentosos do grid, com pedigree vencedor de corridas, e isso ressalta a trajetória ascendente em que estamos. Carlos traz não apenas experiência e desempenho, mas também uma motivação feroz para extrair cada milissegundo da equipe e do carro; o ajuste é perfeito."

“Com Alex (Albon) e Carlos, teremos uma das mais formidáveis ​​escalações de pilotos do grid e com enorme experiência para nos guiar para os novos regulamentos em 2026. A crença deles na missão desta organização demonstra a magnitude do trabalho que está acontecendo nos bastidores."

"As pessoas não devem ter dúvidas sobre nossa ambição e impulso enquanto continuamos nossa jornada de volta à competitividade - estamos aqui, somos sérios e com o apoio de Dorilton, estamos investindo no que for preciso para retornar à frente do grid."

“Também quero agradecer a Logan por tudo o que ele fez pela equipe e sei que ele continuará lutando muito por nós nas próximas corridas.”

A possibilidade de Sainz assinar um acordo com a Williams sob a condição de uma cláusula de rescisão para 2026, caso vagas em equipes de ponta sejam abertas novamente no ano que vem — um fator em seu longo processo de tomada de decisão — foi negada por Vowles aos repórteres em Spa no último final de semana."

