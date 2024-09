F1: Wolff explica por que Mercedes não quis Adrian Newey

Quando foi anunciado que Adrian Newey estava deixando a Red Bull, o designer da Fórmula 1 teve rumores que iria para todas as principais equipes. No final, foi a Aston Martin conseguiu garantir os serviços do britânico de 65 anos. A Ferrari era anteriormente considerada a favorita. E a Mercedes também teria feito uma oferta a Newey.

Quando perguntado sobre isso, o chefe das 'flechas de prata', Toto Wolff, disse: "Acho que o histórico de Adrian na Fórmula 1 fala por si só. Ele é um grande projetista. O maior projetista da F1, se você olhar as estatísticas".

Mas, apesar desse reconhecimento, a Mercedes acabou se abstendo de contratar Newey. Wolff admite que todas as equipes da F1 podem considerar a ideia de contratar alguém como o estimado designer que já projetou mais de dez carros campeões do campeonato de pilotos e de construtores.

A Mercedes conta com a estrutura existente

Mas Wolff e o diretor técnico da Mercedes, James Allison, chegaram à conclusão de manter a estrutura existente: "James e eu conversamos sobre isso, ponderamos a decisão e chegamos à conclusão de que a estrutura que temos hoje é a que queremos manter".

Uma das principais razões pelas quais a Mercedes decidiu contra a contratação de Newey é que a equipe depende muito de seu desenvolvimento e treinamento internos: "Temos grande respeito por Newey, mas decidimos contra ele porque acreditamos em nosso treinamento interno", enfatiza o chefe da equipe.

Ao mesmo tempo, o chefe da equipe da fabricante alemã 'tem uma visão positiva da crescente concorrência de equipes como a Aston Martin. Além de Newey, a equipe trouxe recentemente o ex-chefe de motores da Mercedes, Andy Cowell, que Wolff reconhece como um "pacote" impressionante.

Wolff espera mais concorrência da Aston

"Quando você combina Newey com alguém como Andy Cowell, que para mim é um dos líderes mais fortes que já conheci em qualquer setor, eles podem fazer isso funcionar. Acho que é um pacote a ser considerado, mas isso é uma coisa boa", diz o austríaco.

Wolff acredita que só pode ser bom para o esporte se mais equipes se tornarem competitivas e desafiarem o topo: "Quanto mais equipes na frente, melhor".

"Acho que agora há quatro pilotos na disputa pelo título. E a McLaren está na liderança entre os construtores por enquanto. Eu não teria pensado nisso há cinco meses. Então, se uma equipe como a Aston Martin, que tem um grande nome, puder fazer parte do grupo líder, isso seria fantástico", conclui.

